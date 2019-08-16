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В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука прозвучат в исполнении Пугачевой

Очередной сезон музыкально-комедийного шоу стартует 29 августа.

В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука прозвучат в исполнении Пугачевой
Кадр из программы «Студия СОЮЗ» (2019) Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

На телеканале ТНТ в конце августа стартует новый сезон музыкально-комедийного шоу «Студия СОЮЗ». Создатели телепрограммы подготовили несколько сюрпризов для поклонников программы.

По информации пресс-службы канала ТНТ, ведущие шоу попытаются, наконец, выяснить, что важнее для участников – музыкальность или все же юмор. Поставить точку в этом вопросе попробуют комик Антон Шастун и исполнитель Федук. Резидент программы «Импровизация» не раз становился гостем «Студии СОЮЗ», исполнитель хита «Розовое вино» примет участие в шоу впервые.

Для героев программы подготовили множество необычных экспериментов. Зрители узнают, как песни Федука будут звучать в исполнении Аллы Пугачевой, и насколько Антон Шастун любит танцевать.

Нужно сказать, что к первому визиту исполнителя создатели шоу серьезно подготовились: один из экспериментов назвали в его честь. Во время испытания «Федук Бедросович Газманов» участникам придется одновременно прослушать три композиции и угадать авторов.

И это гости только одной программы. Зрителей также ждет «встреча» с Анной Седоковой, Русланом Белым, Ёлкой и другими звездными персонами. Новый сезон стартует уже 29 августа. Напомним, первый выпуск вышел на ТНТ два года назад. Его героями стали комики – Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

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Тэги:

Алл ПугачеваКанал "ТНТ"Студия СОЮЗФедук

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В новом сезоне «Студии СОЮЗ» песни Федука прозвучат в исполнении Пугачевой
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