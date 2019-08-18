«Удивительные люди-4»: мы побывали на съемках нового сезона шоу талантов 

Проект выходит на канале «Россия» осенью.

— А теперь закройте глаза, - обращается к корреспонденту «Телепрограммы» симпатичная девушка в очках. - И возьмите волшебную палочку.

В руку мне вставляют железную трубку, за которую надо схватиться, как за воображаемый руль велосипеда. Затем невысокий лысый мужичок без ресниц и бровей, по виду - слесарь, только с очень сухими руками и обугленными ногтями, цепляет к палке провод, а клемму вешает себе на рубашку. Мажет мой лоб и шею кремом из синей баночки и начинает уличную магию. Там, куда приходит его палец, прилетают звездочки, искры и прочие мушки. Чувство такое, будто Гарри Поттер тренируется на мне перед экзаменом. Сложно с чем-то сравнить эти ощущения. Боли нет. Но подергивает. Невидимая энергия растекается по нервам в том месте, которого касается искромет. Похоже на ток? Механически - да. Но ток очень ласковый и нежный, совершенно безвредный и по-человечески теплый. Мужичок напоследок шлепает меня по лбу указательным пальцем.

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Так я разгадал буддистскую тайну хлопка одной руки.

Это не сюжет рекламы нового шоу Кашпировского, а реальный опыт, который мне пришлось самоотверженно пережить на съемках «Удивительных людей» - шоу талантов, которое возвращается на канал «Россия» с четвертым сезоном.

— Я родился таким, без потовых желез, - объясняет 61-летний человек-аккумулятор Биба Струйя. - И, поскольку совершенно не потею, электричество не приносит мне вреда. Я - идеальный изолятор тока. Как я это понял? Когда занимался в школе слесарным делом. Моего друга сильно ударило током сварочного аппарата. Я потянулся, взялся за аппарат и убрал. Ничего не почувствовал. Потом, чтобы проверить свой дар, взял два электрода, вставил в розетку и держался за них пальцами. Ничего не чувствовал. Стал экспериментировать: начинал с 220 вольт, дошел до катушки Теслы, напряжение в которой 200 000 вольт. У меня есть три рекорда Гиннесса. Но моя мечта - официально покорить миллион вольт! Я уже пропускал их через себя, только это не зафиксировано.

Свою биоэнергию Биба использует на благо: он занимается врачеванием - исцеляет, по его словам, почти все, от эпилепсии и мигрени до тяжелых болезней позвоночника. Серб уверен, что способен побороть даже паралич, ведь проблема не в руках или ногах, а в «компьютере» - голове.

В принципе так с любым из героев проекта. Опровергают законы гравитации, побеждают компьютер, перерабатывают гигантские объемы информации в голове на скорость и балансируют на стуле, стоя на одном пальце ноги. С виду - волшебство. На поверку - чистая физика и математика. Хотя выглядит и вправду невероятно. В интернете есть куча видео с этим сербским Мегавольтом (помните такого персонажа из мультика «Черный плащ», который повелевал током?). То жарит сосиски при помощи рук, просто держа их на двух вилках. Про таких говорят - полезный в хозяйстве.

Сербия - не единственная зарубежная держава в шоу. Четвертый сезон складывается максимально интернациональным: к нам летят гости из США, Китая, Монголии, Индии, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Польши, Украины, Грузии. Во многом это благодаря новой фишке проекта - батлам. Участники и победители прошлых сезонов «Удивительных людей» бросят вызов именитым зарубежным коллегам в полюбившихся зрителям дисциплинах (мнемотехника, математика и стереоскопия, баланс предметов, эхолокация и так далее).

— Уникальность проекта - в его участниках, - говорит Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», которая производит шоу. - Люди смотрят и удивляются: мы так не можем. Каждому зрителю интересно изучить себя или освоить новую технику.

Призовой фонд шоу остался тем же - миллион рублей.

Ведет проект по-прежнему Александр Гуревич, в жюри - Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили и королева женского бокса Наталья Рагозина по прозвищу Кувалда. Помогает жюри действующий ученый, директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарев. Он вручит спецприз в новой номинации - «Батлы».

— Я ориентируюсь на два фактора, - поясняет ученый. - Кто быстрее выполнит задачу и кто сделает это наиболее правильно и корректно. У многих из нас есть необычные способности. Но человеку привычнее, комфортнее быть когнитивно-ленным. У 30% людей, к примеру, фобия математики. В этом шоу суть в том, что почти каждый может найти для себя занятие, которое потрясет всех и самого участника в том числе.