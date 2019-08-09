Марат Башаров останется ведущим «Битвы экстрасенсов»

Кастинг магов и колдунов в 20 сезон передачи завершен. Пока руководство канала ТНТ не сообщило, кто станет ведущим юбилейной «Битвы экстрасенсов». В соцсетях муссируются слухи, что Марата Башарова заменят из-за скандалов в личной жизни, которые в итоге становятся общеизвестными. Хотя он вел эту программу на протяжении десяти лет.

Напомним, по словам бывшей супруги актера Елизаветы Шевырковой, он применял в отношении нее рукоприкладство. При этом Башаров уже был в центре подобного скандала с предыдущей супругой Екатериной Архаровой. В итоге Марата отстранили от участия в спектакле «День сюрпризов».

Впрочем, актер сам развеял все домыслы. Марат сообщил, что уже подписал новый контракт с телеканалом. Он остается ведущим рейтинговой программы, новый сезон которой выйдет на экраны уже в сентябре. Но вопрос о смене ведущего все же стоял, пишет «Комсомольская правда». Однако, Башаров заверил журналистов издания, что телеканал принял решение в его пользу.