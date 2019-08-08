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Программа «Неизвестная история» раскроет тайны Дракулы, Рюрика и Зигмунда Фрейда

Неожиданные факты зрителям расскажет профессор Борис Рыжов, более десяти лет работавший над засекреченными проектами.

Программа «Неизвестная история» раскроет тайны Дракулы, Рюрика и Зигмунда Фрейда
Ведущий "Неизвестной истории" Борис Рыжов. Фото: пресс-служба РЕН ТВ

РЕН ТВ готовит для зрителей большую премьеру. Телеканал запускает новый проект «Неизвестная история», ведущим которого станет доктор психологических наук Борис Рыжов.

Профессор, свыше десяти лет работавший над засекреченными проектами, осветит исторические события с самой неожиданной стороны. К примеру, расскажет, почему румынский граф Влад Цепеш, известный как Дракула, считается настоящим воплощением зла, а на родине почитается как святой. И каким образом древний князь Рюрик может быть связан с шекспировским Гамлетом.

Многим будет интересно узнать и о том, какая связь есть между больным раком американцем, Зигмундом Фрейдом и советским НКВД. На первый взгляд может показаться, что здесь не может быть ничего общего, однако ведущий «Неизвестной истории» докопается до правды и обязательно раскроет эту и другие тайны.

«Мы отправимся в ключевые точки истории – чтобы разоблачить лжецов и добраться до истины», – говорит Борис Рыжов.

Первый выпуск передачи «Неизвестная история» РЕН ТВ покажет 17 августа, в 17:20.

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Борис РыжовведущийПрограмма "Неизвестная история"РЕН ТВ

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Программа «Неизвестная история» раскроет тайны Дракулы, Рюрика и Зигмунда Фрейда
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