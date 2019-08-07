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Сабуров сменит Каргинова в шоу «Открытый микрофон»

В популярном проекте канала ТНТ произошла замена среди участников жюри конкурса юмористов.

Сабуров сменит Каргинова в шоу «Открытый микрофон»
Нурлан Сабуров Фото: https://www.youtube.com/watch?v=a2HP0xyl5ao

Вскоре на канале ТНТ выйдет уже четвертый сезон шоу «Открытый микрофон». Только в команде наставников, которые набирают еще неопытных комиков, произойдут изменения.

Ранее в составе жюри были Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Юлия Ахмедова и Тимур Каргинов. Последнего заменит Нурлан Сабуров.

Поклонники знают Сабурова как одного из самых надменных, бесцеремонных и резких комиков современности. Но его коллеги отмечают, что это – лишь «костюм», который юморист снимает, когда покидает сцену.

Нужно сказать, что Нурлан в свои 27 лет успел добиться большого успеха. Он — один из немногих юмористов в жанре Stand Up, который уже дает сольные концерты и в эфире и вне эфира ТНТ. Кстати, Сабуров еще успевает вести шоу на YouTube.

Говоря о предстоящей работе на шоу, юморист отметил, что вовсе не занимал место Каргинова, пишет «Комсомольская Правда».

«У нас с ним разное видение комедии, поэтому мое мнение на ту или иную шутку будет иным. Я с таким же успехом мог сменить Славу или Руслана», — сказал комик.

Оценивая конкурсанта, юморист не станет обращать внимание на стиль выступающего. Он может быть любым. Главное, чтобы комик в итоге сумел рассмешить и наставников, и зрителей в зале.

По словам Сабурова, его больше всего волнует предстоящее общение с будущими участниками проекта. Он признался, что «со своими детьми не всегда разговаривает», а здесь предстоит сблизиться с незнакомыми людьми.

Напомним, один из главных призов шоу «Открытый микрофон» — три миллиона рублей.

Как думаете, Нурлан Сабуров справится с ролью наставника?

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Тэги:

Нурлан СабуровРуслан БелыйСлава КомиссаренкоТимур КаргиновЮлия Ахмедова

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Сабуров сменит Каргинова в шоу «Открытый микрофон»
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