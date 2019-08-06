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Программа «Чудо техники» расскажет о живых детских игрушках

Дети сотрудников НТВ попытались вывести бабочек, запустить муравьиную ферму и вырастить мальков из икринок.

Программа «Чудо техники» расскажет о живых детских игрушках
Программа «Чудо техники» на НТВ: живые игрушки. Фото: Pixabay.com

Живые игрушки, которые помогают малышам почувствовать себя настоящими биологами, появились в магазинах сравнительно недавно. Программа НТВ «Чудо техники» поможет родителям разобраться, стоит ли подобным способом пытаться подружить детей с природой.

В своеобразном эксперименте приняли участие дети сотрудников телеканала. Так, восьмилетнему Ване досталась муравьиная ферма. Мальчик успешно запустил формикарий и смог проследить за всеми стадиями развития муравьев-жнецов, обитающих в российских степях. А восьмилетняя Лиза получила мини-аквариум, в котором вывела микроскопических морских рачков.

Другим ребятам повезло меньше. У третьеклассницы Вероники получилось вырастить экзотических бабочек из куколок, но красивые насекомые не живут долго. Спустя месяц погибла любимая бабочка девочки, что стало для нее огорчением. А семилетний Леша из-за отсутствия инструкции не понял, как кормить мальков нотобранхиуса, которые вылупились из купленных «по почте» икринок. В итоге рыбки просто умерли от голода.

В новом воскресном выпуске «Чуда техники» зрители узнают, как выбрать и грамотно использовать живые игрушки, чтобы они принесли детям только позитивные эмоции и, возможно, подтолкнули малышей когда-нибудь всерьез заняться наукой.

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аквариумигрушкиНТВПрограмма "Чудо техники"телеканал НТВ

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Программа «Чудо техники» расскажет о живых детских игрушках
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