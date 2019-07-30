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Васильев поздравил с днем рождения программу «Модный приговор»

Популярная передача Первого канала впервые вышла в эфир 12 лет назад.

Васильев поздравил с днем рождения программу «Модный приговор»
Александр Васильев. Фото: globallookpress.com

«Модному приговору» исполняется двенадцать лет. Об этом поклонникам одной из самых популярных на российском телевидении развлекательных передач сообщил Александр Васильев, который остается ведущим шоу много лет.

Историк моды опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует в студии программы в компании Надежды Бабкиной и Эвелины Хромченко.

«Поздравляю «Модный приговор» с Днем рождения – 12 лет в эфире! Ваш Александр Васильев», – заявил телеведущий.

Число «лайков», которые пользователи соцсети поставили публикации, быстро перевалило за двадцать тысяч. В комментариях зрители присоединились к поздравлениям и высказали шоу множество самых теплых пожеланий. Многие женщины отметили, что не забывают следовать модным советам, которые звучат в новых выпусках передачи.

«Классная передача, полезная», «Вы столько сделали для наших женщин, спасибо вам всем! Долгих лет в эфире!», «Вы вдохновляете и радуете, наставляете и учите жить в красоте и комфорте», «Поздравляем вас и всегда смотрим и следуем вашим советам, спасибо за все», «Вы – лучшие! С днем рождения!» – пишут поклонники.

Фото: Instagram@alexandre_vassiliev

Напомним, полезные рекомендации на «Модном приговоре» получают не только простые зрительницы, но и звезды. Так, недавно соведущая Васильева Юлия Барановская узнала, как избавиться от пигментных пятен на лице.

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Тэги:

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыПрограмма "Модный приговор"

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Васильев поздравил с днем рождения программу «Модный приговор»
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