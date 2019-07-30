Васильев поздравил с днем рождения программу «Модный приговор»

Популярная передача Первого канала впервые вышла в эфир 12 лет назад.

«Модному приговору» исполняется двенадцать лет. Об этом поклонникам одной из самых популярных на российском телевидении развлекательных передач сообщил Александр Васильев, который остается ведущим шоу много лет.

больше по теме Васильев раскритиковал гардероб Яны Кошкиной за «вульгарность» Историк моды посоветовал телеведущей сменить имидж.

Историк моды опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует в студии программы в компании Надежды Бабкиной и Эвелины Хромченко.

«Поздравляю «Модный приговор» с Днем рождения – 12 лет в эфире! Ваш Александр Васильев», – заявил телеведущий.

Число «лайков», которые пользователи соцсети поставили публикации, быстро перевалило за двадцать тысяч. В комментариях зрители присоединились к поздравлениям и высказали шоу множество самых теплых пожеланий. Многие женщины отметили, что не забывают следовать модным советам, которые звучат в новых выпусках передачи.

«Классная передача, полезная», «Вы столько сделали для наших женщин, спасибо вам всем! Долгих лет в эфире!», «Вы вдохновляете и радуете, наставляете и учите жить в красоте и комфорте», «Поздравляем вас и всегда смотрим и следуем вашим советам, спасибо за все», «Вы – лучшие! С днем рождения!» – пишут поклонники.

Напомним, полезные рекомендации на «Модном приговоре» получают не только простые зрительницы, но и звезды. Так, недавно соведущая Васильева Юлия Барановская узнала, как избавиться от пигментных пятен на лице.