Силиконовые королевы «Дома-2»: как участницы телепроекта меняют внешность

Нынешние участницы самого долгоиграющего телешоу страны «Дом-2» ходят к пластическим хирургам так же часто, как мы с вами ездим в отпуск.

Да и кое-кто из ведущих знает дорогу к такого рода специалистам. Их «долгий путь к красоте» мы обсудили с нашим экспертом, врачом-косметологом Насибат Абдулкеримовой.

Дарья Пынзарь

33-летняя мама двоих сыновей Дарья Пынзарь постоянно что-то меняет в себе с помощью пластических хирургов или косметологов. Этой весной она сделала круговую подтяжку лица и шеи. «У меня строение лица предполагает наличие второго подбородка и брылей, и я всю жизнь мечтала от них избавиться. Перепробовала все что можно и все-таки решилась на операцию», — объясняет Пынзарь. У Дарьи еще на «Доме-2» были комплексы из-за слишком круглого, по ее мнению, лица. Поэтому она колола липолитики (инъекции препаратов, которые должны убирать жировые отложения), вставляла нити, а потом решилась на крайние меры.

Н. А. «Дарья Пынзарь увеличила грудь до 3-го размера. Хирург хорошо справился со своей задачей — грудь выглядит естественно и пропорционально. О том, что была проведена круговая подтяжка лица и шеи, специалист может сказать по отсутствующим на лице носогубным складкам, натянутому подбородку и безупречно ровной шее».

Ксения Бородина

36-летняя ведущая «Дома-2» после первых родов заметно поправилась, из-за чего села на жесткую диету и похудела до юношеских размеров. А еще через пару лет ее грудь приобрела на редкость аппетитные формы. Кроме того, свежесть кожи лица Ксения поддерживает с помощью омолаживающих косметологических процедур в одном из самых дорогих салонов красоты Москвы.

Н. А.: «Ксения Бородина с годами только хорошеет. Пластики лица у нее не было, а вот фигура изменилась: небольшая грудь увеличилась до полноценного третьего размера. Фигура Ксении после подобных преобразований выглядит пропорционально».

Виктория Романец

29-летняя экс-участница «Дома-2» не скрывает, что часто ходит на процедуры красоты. Она подкачала губы, недавно сделала плазмолифтинг — инъекции плазмы крови в проблемные места кожи. «Да, у меня уже есть морщины, которые я убираю ботоксом — кожа не такая упругая, как в 18, поэтому я делаю лифтинг. И много еще моментов, которые я корректирую», — говорит Романец. Но не всегда все проходит гладко. После ринопластики Вика не соблюдала рекомендации врача: «Оттого что я носила очки, у меня просела спинка носа». В июле Романец обратилась к косметологу, которая восстановила ей нос с помощью инъекций гиалуроновой кислоты и сделала крылья носа в два раза меньше.

Н. А.: «Вероятно, Викторию не устраивала ее естественная красота, поэтому с ее лицом и фигурой работали и пластические хирурги, и косметологи. У нее увеличена грудь, изменена форма носа, произведена коррекция скул, сделаны инъекции ботокса и филлеры в губы. Виктории повезло с косметологами — ее лицо осталось привлекательным и естественным».

Что почем?*

Круговая подтяжка лица и шеи — 450 тыс. руб.

Ринопластика — от 320 тыс. руб.

Подтяжка груди с увеличением — от 300 тыс. руб.

*В звездных клиниках.