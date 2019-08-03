ТВ-проекты Как актеры развлекаются на съемках шоу, фильмов и сериалов, пока вы в отпуске
ТВ-проекты

Как актеры развлекаются на съемках шоу, фильмов и сериалов, пока вы в отпуске

Егор Арефьев

Бузова, например, подружилась с легендарным Паспорту, а Петров сыграл самого себя.

Вы только посмотрите на эту красоту — нет, Александра Бортич не пытается повторить успех Инны Чуриковой из «Морозко», а снимается в интернет-шоу Comment Out (уже есть на Youtube).

Александра Бортич. Фото
Александра Бортич. Фото: Инстаграм

И на старуху бывает проруха. Даже качок Роман Курцын, который заголяет кубики пресса на каждой кинопремьере, схлопотал. К счастью, не в жизни — на съемках комедии «Гуляй, Вася-2».

Роман Курицын на съемках комедии «Гуляй, Вася-2». Фото
Роман Курицын на съемках комедии «Гуляй, Вася-2». Фото: Инстаграм

Наконец-то секрет раскрыт. У французского Люка Бессона наш Саша Петров сыграл Александра Петрова. А почему нет? Зато парень главной героини. Милое фото со съемок актер выложил за неделю до премьеры фильма «Анна». До этого не кололся.

Саша Петров сыграл самого себя. Фото
Саша Петров сыграл самого себя. Фото: Инстаграм

На съемках возрожденного шоу «Форт Боярд» Ольга Бузова заполучила в друзья легендарного проводника Паспарту.

Ольга Бузова на шоу «Форт Боярд». Фото
Ольга Бузова на шоу «Форт Боярд». Фото: Инстаграм

«Белая армия. Черный барон», — подписал это фото Петр Федоров. Неужели взялся за образ белогвардейца?

Актер Петр Федоров. Фото
Актер Петр Федоров. Фото: Инстаграм

Собрав все виды теленаград за «Домашний арест», режиссер Петр Буслов взялся за большое кино. В новом фильме «БУМЕРанг» почти все так же, как в его коронном «Бумере»: простреленные люди (Дмитрий Нагиев — вверху, справа от него — Владимир Сычев). А еще избитые Тимофей Трибунцев (стоит) и Артем Бобцов (работали с Бусловым в «Домашнем аресте»). Это понарошку, потому что криминальная комедия.

Съемки фильма «БУМЕРанг». Фото
Съемки фильма «БУМЕРанг». Фото: Инстаграм
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Тэги:

Александр ПетровАлександра БортичЛюк БессонНовый "Форт Боярд"Ольга БузоваФильм "БУМЕРанг"Форд БоярдШоу "Comment Out"

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Как актеры развлекаются на съемках шоу, фильмов и сериалов, пока вы в отпуске
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