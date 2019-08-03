Как актеры развлекаются на съемках шоу, фильмов и сериалов, пока вы в отпуске

Бузова, например, подружилась с легендарным Паспорту, а Петров сыграл самого себя.

Вы только посмотрите на эту красоту — нет, Александра Бортич не пытается повторить успех Инны Чуриковой из «Морозко», а снимается в интернет-шоу Comment Out (уже есть на Youtube).

И на старуху бывает проруха. Даже качок Роман Курцын, который заголяет кубики пресса на каждой кинопремьере, схлопотал. К счастью, не в жизни — на съемках комедии «Гуляй, Вася-2».

Наконец-то секрет раскрыт. У французского Люка Бессона наш Саша Петров сыграл Александра Петрова. А почему нет? Зато парень главной героини. Милое фото со съемок актер выложил за неделю до премьеры фильма «Анна». До этого не кололся.

На съемках возрожденного шоу «Форт Боярд» Ольга Бузова заполучила в друзья легендарного проводника Паспарту.

«Белая армия. Черный барон», — подписал это фото Петр Федоров. Неужели взялся за образ белогвардейца?

Собрав все виды теленаград за «Домашний арест», режиссер Петр Буслов взялся за большое кино. В новом фильме «БУМЕРанг» почти все так же, как в его коронном «Бумере»: простреленные люди (Дмитрий Нагиев — вверху, справа от него — Владимир Сычев). А еще избитые Тимофей Трибунцев (стоит) и Артем Бобцов (работали с Бусловым в «Домашнем аресте»). Это понарошку, потому что криминальная комедия.