В программе «Еда живая и мертвая» расскажут, как не разориться на аллергии

Из нового выпуска на НТВ зрители смогут узнать о разных видах аллергических реакций и о том, как обезопасить себя от их проявления.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире растет число людей, страдающих от аллергии. Сегодня та или иная ее форма отмечается уже у каждого третьего человека на планете. О том, как не разориться на разнообразных средствах от этого недуга, которые массово продаются в аптеках, расскажет программа «Еда живая и мертвая» на НТВ.

Конечно, для этого нужно, в первую очередь, от аллергии не страдать. Или хотя бы снизить вероятность ее проявления. По статистике, больше всего к врачам обращаются люди с реакцией на еду, поэтому аллергикам стоит тщательнее следить за тем, какие продукты они употребляют в пищу.

Вопреки распространенному мнению, организм может «конфликтовать» не с искусственными добавками в еде, а с натуральными, например, желатином и лецитином. Кроме того, аллергены могут содержаться и в еде с ГМО. А следы сои, пшеницы или сухого молока, противопоказанных людям с непереносимостью глютена и лактозы, могут обнаружиться практически в любых продуктах, которые были расфасованы в одном и том же цехе.

Новый выпуск программы «Еда живая и мертвая» раскроет много интересных фактов об аллергенных продуктах. Также зрители смогут узнать об особенностях аллергии на пыль, растения, бытовую химию, животных, одежду и даже мебель. И, самое главное, передача расскажет, как обезопаситься от аллергических реакций.

Программа «Еда живая и мертвая» выйдет на НТВ в ближайшую субботу, в 11:00.