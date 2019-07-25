Сергей Малоземов выяснил, как правильно выбирать и готовить рыбу

Телеведущий НТВ расскажет, чем форель и сёмга питаются в неволе и и зачем их вакцинируют.

Для многих рыба из семейства лососёвых — настоящий деликатес. Однако в современном мире форель, семгу и другие разновидности рыбы выращивают на фермах. Покупатели задаются вопросом, насколько она полезна, если жила в неволе. Команда программы «Еда живая и мёртвая» разобралась, почему на самом деле цена рыбы настолько высока, правда ли, что лососёвые особенно полезны и как эту рыбу правильно выбирать и готовить. Ведущий Сергей Малоземов выяснил все детали и поделится ими со зрителями НТВ.

Французские журналисты уверены, что рыба выращенная на ферме, несъедобна. По их словам, всему виной химикаты, которые используют, чтобы придать мясу рыбы привлекательный оттенок, а также гормоны роста, антибиотики и пестициды. Есть способ, чтобы узнать, присутствуют ли в рыбе химикаты. Достаточно пожарить стейк лосося на сковородке без масла. Если появится жёлтый токсичный жир с оранжевым отливом и специфичный запах, то, по словам журналистов, эта рабы была выращена в ужасных условиях.

Малоземов пообщался с сотрудником фермы Йоргеном Виксундом из Норвегии, где лосося выращивают в чистой воде у береговой линии. Он заверил, что было проведено множество тестов. Содержание омега-3 жирных кислот в лососе, выращенном на ферме, по сравнению с диким лишь немного меньше. Развеял специалист и слухи о проблемах с антибиотиками. Выяснилось, что сейчас большинство ферм переходит на пробиотики — это тоже эффективный и безопасный способ лечения. Цель такой вакцинации — предупредить характерные болезни рыбы в неволе. Благодаря прививкам, продукт становится абсолютно безопасным для человека.

Покупатель должен знать, что всё сырьё, которое поставляется на рынок, как отечественное, так и импортное, должно сопровождаться ветеринарными документами. Искусственно выращенную рыбу действительно окрашивают. В неволе сёмге и форели в корм добавляют пигмент, основным компонентом которого является не вредный, а даже полезный астаксантин. Тогда мясо приобретает приятный лососевый оттенок. На ферме можно увидеть весь рацион рыбы: это пшеница, семена подсолнечника, кукуруза, витамины и минералы, соя, рапсовое масло, рыбная муками, рыбий жир, и пигмент. К слову, корм подают дистанционно, по эластичным трубам.

Советник директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова рассказала о преимуществах рыбы, выращенной на фермах: у них нет проблем с паразитами, в ней в среднем меньше ртути и тяжёлых металлов.

Малоземов также узнал, как правильно готовить рыбу. Самый диетический способ приготовления — на пару. Таким способом теряется меньше полезных жиров, ведь хочется, чтобы они полностью поступили в наш организм. На второе место можно поставить рыбу, приготовленную на гриле. В таком случае сохранность полезных веществ тоже достаточно высока. Слабосоленая рыба заняла только третье место. Ну а худший вариант — жареный — из-за канцерогенов и раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт.

Для тех, кто хочет узнать еще больше интересного о рыбе и других продуктах, смотрите программу «Еда живая и мёртвая» — каждую субботу в 11:00 на НТВ.