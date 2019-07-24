Программа «Еда живая и мертвая» научит готовке без отходов

В новом выпуске передачи на НТВ зрители узнают, что можно сделать с картофельными очистками и кожурой от бананов.

По данным ООН, в мире от недоедания страдают порядка 900 миллионов человек. При этом в ряде стран мира наблюдается перепроизводство продуктов питания: то есть когда не съедается, а регулярно выбрасывается вполне годная к употреблению пища.

Неудивительно, что в последнее время многие всерьез задумались об ответственном отношении к продуктам. Набирает популярность «фудшеринг» – передача на благотворительность нераспроданной еды из магазинов, а многие стараются снизить количество отходов при приготовлении блюд.

О новом мировом тренде расскажет программа НТВ «Еда живая и мертвая». В очередном выпуске зрители узнают о самых простых способах получить из остатков еды вкусные блюда, при этом еще и сэкономив. Так, банановая кожура отлично подойдет для добавления в выпечку или рагу. Скорлупу, остающуюся от яиц, можно растолочь и использовать как добавку к пище, содержащую кальций.

Применение можно найти и картофельным очисткам, из которых в духовке получатся вкусные чипсы, морковную и другую ботву хорошо добавлять в салаты. А жмых, остающийся от фруктов и овощей после выжимки сока, может стать основой для вкусных и полезных домашних конфет.

Передачу «Еда живая и мертвая» зрители смогут увидеть на НТВ в субботу, в 11:00.