Тимур Каргинов назвал главные отличия шоу «22 комика» от Stand Up

Наставник «Открытого микрофона» и стэндап-комик Тимур Каргинов рассказал о новом юмористическом шоу телеканала ТНТ4, которое вскоре покажут зрителям. Проект «22 комика», в котором артист стал продюсером, заметно отличается от программы Stand Up.

По словам Каргинова, в новом проекте не предполагается объемных декораций и просторного зрительного зала. Формат «22 комиков» камерный: с небольшим количеством зрителей и уютной обстановкой.

«Такая интимная атмосфера, больше напоминающая джаз-клуб», — отметил Каргинов.

Все секреты своего комедийного шоу артист раскрывать не стал, но назвал еще одну особенность «22 комиков». Оказывается, стендаперов освободят от четкого хронометража выступлений.

«Ритм и стиль подачи тоже другой. Но все это уже спойлеры, просто посмотрите премьеру!» — заявил резидент Stand Up.

Всего зрители увидят восемь выпусков шоу. Участники, среди которых на экране появятся уже известные и пока только набирающие популярность комики, выйдут на сцену как минимум по два раза каждый.