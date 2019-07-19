ТВ-проекты

Тимур Каргинов назвал главные отличия шоу «22 комика» от Stand Up

Стэндап-артист стал продюсером нового юмористического проекта на ТНТ4.

Тимур Каргинов назвал главные отличия шоу «22 комика» от Stand Up
Тимур Каргинов. Фото: Instagram@timurkarginov

Наставник «Открытого микрофона» и стэндап-комик Тимур Каргинов рассказал о новом юмористическом шоу телеканала ТНТ4, которое вскоре покажут зрителям. Проект «22 комика», в котором артист стал продюсером, заметно отличается от программы Stand Up.

По словам Каргинова, в новом проекте не предполагается объемных декораций и просторного зрительного зала. Формат «22 комиков» камерный: с небольшим количеством зрителей и уютной обстановкой.

«Такая интимная атмосфера, больше напоминающая джаз-клуб», — отметил Каргинов.

Все секреты своего комедийного шоу артист раскрывать не стал, но назвал еще одну особенность «22 комиков». Оказывается, стендаперов освободят от четкого хронометража выступлений.

«Ритм и стиль подачи тоже другой. Но все это уже спойлеры, просто посмотрите премьеру!» — заявил резидент Stand Up.

Всего зрители увидят восемь выпусков шоу. Участники, среди которых на экране появятся уже известные и пока только набирающие популярность комики, выйдут на сцену как минимум по два раза каждый.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Программа "22 комика"Тимур Каргинов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тимур Каргинов назвал главные отличия шоу «22 комика» от Stand Up
Интересно?
Поделись с друзьями: