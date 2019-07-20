Жизнь после шоу: что стало с участниками проекта «Голос»

Вокалисты многих стран пытаются попасть на шоу «Голос» в надежде, что их карьера после этого пойдет на взлет. Но дает ли такую гарантию участие в самом престижном певческом конкурсе страны?

На кастинги в шоу «Голос» выстраиваются грандиозные очереди. Талантливые и амбициозные люди со всех концов страны приезжают, чтобы попробовать себя на большой сцене. Конечно, есть и те, кто не обладая никакими талантами во что бы то ни было старается прорваться на экраны, не заботясь о том, как он будет выглядеть. Но сегодня мы не о тех.

На ступеньки конкурсной эстрады поднимаются талантливые певцы совершенно разного уровня. Это и те, кто впервые будет пробовать себя на сцене такого масштаба, и те, кто уже собирал стадионы. И «кабачные лабухи», и оперные певцы. И яркие неформалы, и даже священнослужители. Как же участие в «Голосе» отразилось на их дальнейшей жизни?

Мариам Мерабова, джазовая певица, финалистка 3 сезона шоу «Голос»

— Мариам, когда вы участвовали в шоу «Голос» вы уже были известной певицей. Как-то изменилась ваша жизнь после участия в шоу?

— Конечно, изменилась! В том смысле, что стало больше внимания, и стала больше аудитория, которая узнала про меня.

— Кому стоит пытаться идти на кастинг, а кому нет? Что важно для того, чтобы участвовать в шоу такого формата?

— Психологически важно подготовиться. Надо знать, что тебе всегда предложат не то, к чему ты привык, в чем тебе удобно плавать. Надо помнить, что это не только певческий конкурс. Ты должен быть артистом, должен понимать, что тебе нужно прошибить экран и влюбить в себя публику, убедить ее.

— Вы – джазовая певица. А на конкурсе вам предлагали поработать в совершенно разных жанрах. Вы почувствовали, что вам подвластен не только джаз? Что-то вошло в ваш последующий репертуар?

— Да, конечно. Я стала активнее петь на русском языке, да и вообще позволила себе много чего попробовать. Ушла большая доля снобизма. Потому что чем серьезнее музыкант – тем более он обречен на снобизм. А это – путь в никуда, конечно.

— Вы не жалеете, что не стали победительницей?

— Я стала финалисткой, а остальное – это шоу. В любом случае я благодарна «Голосу» за все, что со мной было и за все, что еще будет.

— А если вам предложат еще поучаствовать в подобном шоу?..

— Нет, на такое никогда в жизни!

— А на конкурс уровня «Евровидения»?

— На «Евровидение» — пожалуйста. Я неоднократно была там в качестве бэк-вокала, я знаю, какая там здоровская история за кулисами, какая атмосфера и какая замечательная профессиональная работа – конечно, мне было бы интересно! Но больше никаких конкурсов! Я с удовольствием приняла участие еще в одном проекте «Три аккорда»: тоже вошла в пограничные для меня воды, скажем так… И тоже счастлива. В общем все, что дается – все надо брать. Иначе зачем зваться профессионалом? Просто бери и не делай хуже, не делай «в угоду», а делай так, как ты умеешь, как тебя учили.

Сергей Волчков, победитель 2 сезона шоу «Голос»

— Сергей, что поменялось в вашей жизни после победы в «Голосе»?

— Да все поменялось! Жизнь изменилась кардинально. После проекта у меня уже около трехсот сольных концертов, два Кремлевских дворца, пять концертов в БКЗ «Октябрьский» при полных аншлагах, знакомство с такими авторами как Евгений Дмитриевич Дога, Морозов, Александра Пахмутова, которая пишет на сегодняшний день мне песни…

Это и свои песни, уже в количестве около десятка, так что может скоро выйти альбом. Записи дисков с песнями военных лет, романсами, постоянная гастрольная работа плюс государственные всякие награды и выступления на саммитах, на других приемах, при президенте каждый год, 9 мая, я постоянно присутствую и выступаю на всех концертах для высших чинов государства.

— А если бы не было этого участия в шоу «Голос»?

— Я думаю, что тогда мой путь был бы гораздо более долгим, пробиваться пришлось бы гораздо дольше. Да, я пел романсы, я побеждал в конкурсах, но, конечно, медийную известность принес проект «Голос». Просто он дал огромную популярность, я зацепился за данную мне возможность и с тех пор стараюсь делать все, чтобы моя публика росла с каждым днем.

— А есть ли у вас желание снова поучаствовать в каких-нибудь конкурсах? Например, «Евровидение».

— Нет, нет такого желания. Старта с «Голоса» было достаточно для того, чтобы стать успешным и популярным.

— Стоит ли идти пробовать свои силы в «Голосе», если все вокруг говорят, что ты отлично поешь?

— У меня был момент, когда я почувствовал, что я готов и немножко засиделся. Мне хотелось быть услышанным в первую очередь. Я считал, что в том жанре, в котором я существую и пою, есть определенная дверь, в которую можно было войти и показать себя. Думаю, если есть понимание собственной силы, нужно идти и участвовать: проект популярный, может стать неплохим стартом для любого участника. Для меня это стало путешествием в иную музыкальную жизнь. Потому что приобретаешь очень много новых друзей, коллег и знакомых. Я считаю, что этот проект интересен и обязательно нужно в него идти.

Виктория Черенцова, участница 3 сезона проекта «Голос»

— Виктория, рады ли вы тому, что когда-то поучаствовали в проекте «Голос»?

— Конечно, рада. Любое участие в любого рода проектах такого плана – это всегда опыт.

— Можно ли сказать, что после этого участия вы стали востребованнее?

— Я бы не сказала, что это кардинально произошло именно после «Голоса», известность пришла после других обстоятельств… Но, несомненно, некий рывок все же произошел и с помощью «Голоса».

— Сказывается ли участие в том конкурсе на вашей сегодняшней жизни? Мы знаем, что сейчас вы снимаетесь в кино…

— Нет, тут «Голос» уже совсем ни при чем. Продюсеры фильма даже не знают, что я принимала участие в том проекте.

— А на данный момент что вам больше нравится: петь или сниматься? Не забросите ли вы музыку, уйдя в кинематограф?

— Я не разделяю эти два увлечения, мне и то, и другое нравится…

Можно стать победителем шоу, можно занять почетное четвертое место, можно вылететь на уровне «поединков» или вовсе не пройти кастинг в шоу «Голос». Но если вы молоды, амбициозны и талантливы – почему бы не попробовать? В любом случае, эта попытка станет победой над собой и прекрасным опытом работы под софитами. А если повезет – что же: концерты, сольники, гастроли и благодарные зрители. О чем еще может мечтать певец?