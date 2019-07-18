ТВ-проекты Звёзды «Дома-2» рассказали, почему падают рейтинги телестройки
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Звёзды «Дома-2» рассказали, почему падают рейтинги телестройки

Екатерина Нестеренко Мария Горская

Ольга Солнце, Степан Меньщиков, Рустам Солнцев и Андрей Чуев уверены, что проекту не хватает ярких участников. Таких, как они.

«Дом-2» уже не тот. К такому мнению чаще всего приходят бывшие фанаты самой знаменитой телестройки, обсуждая то, каким проект был на заре своего существования — в 2004 году. Пар тогда было меньше, но они были действительно яркими, за них хотелось переживать, и ради них зрители с нетерпением ждали каждый новый выпуск этого уникального для нашей страны шоу.

С тех пор прошло 15 лет и многое изменилось. Сейчас у проекта есть дополнительная площадка на Сейшелах, есть новые ведущие в лице Влада Кадони и Ольги Орловой, опытные пары показывают днем, новеньких участников — вечером. Сам формат проекта изменился, но, тем не менее, его рейтинги из года в год продолжают падать и никакие нововведения, включая отсутствие наказания за драки, не спасают ситуацию.

По данным KP.RU, выпуск «Дома-2» в 2014 году смотрели 13,9 % телезрителей, включивших в это время телевизор, но в первой половине 2019 года эта цифра составляла всего лишь 9,6%. О том, что происходит с проектом и почему это происходит, мы решили спросить самых знаменитых участников «Дома-2» первых лет его существования.

Андрей Чуев: «Вернуться на проект не согласился бы»

По одной из версий, падение рейтингов связано с тем, что участникам проекта больше не разрешают вести активную жизнь в соцсетях — зрители просто не могут с ними контактировать и из-за этого теряют интерес к проекту. Кстати, эта же причина стала причиной ухода из «Дома-2» некоторых постоянных его обитателей. Андрей Чуев в беседе с нашим корреспондентом воспоминаниями о том, как он в марте 2017 года окончательно покинул шоу.

— Я уходил из-за условий. Потому что раньше я мог одновременно работать в строительной сфере и находиться на проекте как участник. Меня это вполне устраивало. Но затем сказали, что связи больше не будет, страницу в Instagram нужно отдавать, зарабатывать на своей рекламе в Instagram больше нельзя.

У меня на тот момент было подписано договоров по строительству на два с лишним миллиона, так что я не мог на это согласиться. И те условия, которые действуют в «Доме-2» сейчас, меня тоже не устраивают. Раньше у меня была свобода, я всегда мог позволить себе немножко больше, чем остальные. Была договоренность, что каждый день с 7 до 13 я уезжал и занимался своим бизнесом. Как только это закончилось, я принял решение об уходе с проекта.

Андрей отметил, что воспринимал «Дом-2» как работу, условия труда были для него очень важны.

— С руководством у меня хорошие деловые отношения, и они знают, что я всегда борюсь за свои права, если меня что-то не устраивает. В 2008 году меня не услышали, когда после поездки в Америку я предложил открыть площадку в Майами. Мне сказали, что это всё ерунда и через полгода открыли ее на Сейшелах. Тогда я тоже уехал.

Сейчас меня приглашают в качестве гостя на «Бородина против Бузовой». Я хожу, но к публичности на самом деле отношусь довольно сдержанно. Если за это денег не платят, то зачем нужна эта публичность.

Андрей Чуев и Марина Африкантова - Дом 2
Было время. Андрей Чуев и Марина Африкантова. Фото: ТНТ

Рустам Солнцев: «Нынешних участников никто не любит»

Шоумен, журналист и одна из легенд проекта «Дом-2» Рустам Солнцев тоже раскритиковал идею изгнания участников шоу из соцсетей.

— Всё, происходящее в «Доме-2», стало каким-то объектом для осмеяния. То, что они сейчас показывают – это просто нехорошо, и рейтинги ниже некуда. К примеру, рейтинг программы «Бородина против Бузовой» был 2,8. Они платят всем этим прощелыгам немалые деньги, но в итоге рейтинг всё равно никакой, интереса со стороны зрителей нет. И его не будет.

Они любят рассказывать, что всё поглотил Интернет. Но я ушел оттуда семь лет назад, когда Интернет был в полный рост, и мы из телефонов буквально не вылезали.

Солнцев уверен, что спасти проект от полного краха можно лишь одним способом.

— Сейчас они ставят эксперименты, пытаясь нащупать хоть что-то для поднятия рейтингов, но у них это не получается. На самом деле эксперимент может быть только один: они должны вернуть в кадр любимые лица. Нынешние участники никем не любимы, от них нет тепла.

Война должна быть не между участниками, а между ведущими. Холодная война. Я предлагал такой вариант: верните меня в эфир, обговорим размер гонораров и через неделю я организую «военные действия». Для этого не надо быть семи пядей во лбу.

Рустам Солнцев считает что проект могут спасти старые участники
Рустам Солнцев считает что проект могут спасти старые участники. Фото: ТНТ

«Солнце»: «В наше время за любовь не премировали»

Ольга Николаева, она же «Солнце», тоже была в том самом первом и самом «звёздном» составе «Дома-2». Умная и рассудительная девушка, которая даже спустя полтора десятка лет осталась такой же весёлой «пацанкой», наиболее полно раскрыла секрет популярности проекта в 2004-м и падения рейтингов до уровня «ниже плинтуса» в 2019-м.

— Мне кажется, весь секрет в том, что меня там нет, — смеется Ольга. – Первый состав был действительно самый крутой и по нескольким причинам. Во-первых, для России был в новинку такой формат, и его тематика – отношения – был для наших зрителей наиболее подходящим. Тогда люди ничего подобного не видели и это казалось безумно интересным.

Тот состав участников набирался по всей России с помощью кастингов, и участвовали в этих кастингах самые яркие личности своего города. Туда попадали лучшие из лучших, а сейчас отбор происходит по другому принципу. Раньше выбирали по конкретному типажу и все участники были разные: стервозная и сексуальная Водонаева, Ольга Бузова в роли блондинки-глупышки, я с типажом под названием «Жанна д’Арк» и так далее.

Сейчас мы видим, что все ребята примерно в одном формате. Если девочки — то с большой грудью и губами, симпатичные мальчики-качки похожие на стриптизеров. Безусловно, нынешние участники более красивые, чем были раньше, и авторы проекта решили сделать ставку на красивую картинку, а не на личность. Раньше это были люди из народа, самых разных социальных слоев. Сейчас мы видим некий усредненный формат – то, к чему все девочки и мальчики в регионах хотят стремиться.

Весь этот гламур людям не так интересен, чем ситуация, когда совершенно разные типажи пытаются ужиться вместе и тем более построить отношения. Кроме того, сейчас люди строят отношения не просто так, у них есть мотивация в виде розыгрышей миллиона на свадьбу и прочих материальных благ. В наше время за любовь не премировали.

Солнце и Май Абрикосов
Солнце и Май Абрикосов. Фото: Instagram / @love_pairs2

Ольга рассказала, что несколько месяцев назад присутствовала на одной из программ «Дома-2» в качестве спикера и ей, как психологу по образованию, было интересно посмотреть на тех, кто там собрался. Ничего впечатляющего она там не увидела.

— Что цепляет в реалити-шоу? Герои, за которых ты всей душой переживаешь. Честно скажу, у меня были периоды, когда я посматривала «Дом-2», и я не видела там людей, за которых можно переживать. Возможно, истории старых участников себя уже изживают, а новых ярких личностей там не появляется.

Успех любого реалити-шоу зависит в первую очередь от его участников, от их личности. Люди следят за людьми, за их жизнью. И эта жизнь должна быть интересной. Сейчас для такого наблюдения есть более удобная площадка – это Instagram. Там есть множество интересных людей, за жизнью которых все могут наблюдать. И если ты хочешь, чтобы за тобой наблюдали, необязательно идти на проекты и торговать своим телом – достаточно создать свой блог и в нем привлекать к себе внимание.

Кстати, если вы когда-то смотрели «Дом-2» и соскучились по Ольге «Солнце», найти ее можно в том же Instagram, ее аккаунт — @solntcezvezda.

Степан Меньшиков: «Мы счастливы в любом случае – с «Домом-2» или без него»

Как отметил в интервью Teleprogramma.pro Степан Меньщиков, который вместе с Алёной Водонаевой составлял одну из ключевых пар первого сезона проекта, рейтинги «Дома-2» медленно падали на протяжении всех этих 15 лет. Возможно, процесс ускорился после того, как от проекта отстранился его создатель и автор идеи — Валерий Комиссаров.

— «Дом-2» для меня – это пройденный этап. В качестве участника я бы туда однозначно не вернулся, я для этого слишком старенький. Но предложение быть ведущим я бы рассмотрел. Если захотят, то, конечно, пусть позвонят, предложат гонорар, шикарные условия, тогда будем рассматривать. А просто так об этом говорить нет смысла.

По словам Меньщикова, сейчас у него нет времени на то, чтобы смотреть это телешоу.

— Не смотрю и не знаю новых участников. Мне некогда смотреть, мне надо деньги зарабатывать и семью кормить, двух детей малолетних. Надо развивать свои проекты, я ведь не могу до пенсии жить в этом «Доме-2».

Тем не менее, проекту, сделавшему его знаменитым, Степан благодарен.

— Низкий поклон участникам, зрителям, организаторам, тем ребятам, с которыми я был, тем женщинам, с которыми я был. Я закончил школу, музыкальную школу, институт, отслужил в армии. «Дом-2» для меня – своего рода университет жизни. Без него я, конечно, тоже не умер бы. Мы счастливы в любом случае – с «Домом-2» или без него.

Степан Меньщиков и Алёна Водонаева
Степан Меньщиков и Алёна Водонаева. Фото: ТНТ

Многие зрители действительно не видят особого горя в том, что проект может внезапно прекратить свое существование. А его создателям, если они всё же не хотят такого исхода, возможно, стоит внимательно прислушаться к тому, что сказали нашему порталу легенды «Дома-2».

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАндрей Чуевреалити-шоуРустам СолнцевСтепан Меньщиков

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Звёзды «Дома-2» рассказали, почему падают рейтинги телестройки
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