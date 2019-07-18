Звёзды «Дома-2» рассказали, почему падают рейтинги телестройки

Ольга Солнце, Степан Меньщиков, Рустам Солнцев и Андрей Чуев уверены, что проекту не хватает ярких участников. Таких, как они.

«Дом-2» уже не тот. К такому мнению чаще всего приходят бывшие фанаты самой знаменитой телестройки, обсуждая то, каким проект был на заре своего существования — в 2004 году. Пар тогда было меньше, но они были действительно яркими, за них хотелось переживать, и ради них зрители с нетерпением ждали каждый новый выпуск этого уникального для нашей страны шоу.

С тех пор прошло 15 лет и многое изменилось. Сейчас у проекта есть дополнительная площадка на Сейшелах, есть новые ведущие в лице Влада Кадони и Ольги Орловой, опытные пары показывают днем, новеньких участников — вечером. Сам формат проекта изменился, но, тем не менее, его рейтинги из года в год продолжают падать и никакие нововведения, включая отсутствие наказания за драки, не спасают ситуацию.

По данным KP.RU, выпуск «Дома-2» в 2014 году смотрели 13,9 % телезрителей, включивших в это время телевизор, но в первой половине 2019 года эта цифра составляла всего лишь 9,6%. О том, что происходит с проектом и почему это происходит, мы решили спросить самых знаменитых участников «Дома-2» первых лет его существования.

Андрей Чуев: «Вернуться на проект не согласился бы»

По одной из версий, падение рейтингов связано с тем, что участникам проекта больше не разрешают вести активную жизнь в соцсетях — зрители просто не могут с ними контактировать и из-за этого теряют интерес к проекту. Кстати, эта же причина стала причиной ухода из «Дома-2» некоторых постоянных его обитателей. Андрей Чуев в беседе с нашим корреспондентом воспоминаниями о том, как он в марте 2017 года окончательно покинул шоу.

— Я уходил из-за условий. Потому что раньше я мог одновременно работать в строительной сфере и находиться на проекте как участник. Меня это вполне устраивало. Но затем сказали, что связи больше не будет, страницу в Instagram нужно отдавать, зарабатывать на своей рекламе в Instagram больше нельзя.

У меня на тот момент было подписано договоров по строительству на два с лишним миллиона, так что я не мог на это согласиться. И те условия, которые действуют в «Доме-2» сейчас, меня тоже не устраивают. Раньше у меня была свобода, я всегда мог позволить себе немножко больше, чем остальные. Была договоренность, что каждый день с 7 до 13 я уезжал и занимался своим бизнесом. Как только это закончилось, я принял решение об уходе с проекта.

Андрей отметил, что воспринимал «Дом-2» как работу, условия труда были для него очень важны.

— С руководством у меня хорошие деловые отношения, и они знают, что я всегда борюсь за свои права, если меня что-то не устраивает. В 2008 году меня не услышали, когда после поездки в Америку я предложил открыть площадку в Майами. Мне сказали, что это всё ерунда и через полгода открыли ее на Сейшелах. Тогда я тоже уехал.

Сейчас меня приглашают в качестве гостя на «Бородина против Бузовой». Я хожу, но к публичности на самом деле отношусь довольно сдержанно. Если за это денег не платят, то зачем нужна эта публичность.

Рустам Солнцев: «Нынешних участников никто не любит»

Шоумен, журналист и одна из легенд проекта «Дом-2» Рустам Солнцев тоже раскритиковал идею изгнания участников шоу из соцсетей.

— Всё, происходящее в «Доме-2», стало каким-то объектом для осмеяния. То, что они сейчас показывают – это просто нехорошо, и рейтинги ниже некуда. К примеру, рейтинг программы «Бородина против Бузовой» был 2,8. Они платят всем этим прощелыгам немалые деньги, но в итоге рейтинг всё равно никакой, интереса со стороны зрителей нет. И его не будет.

Они любят рассказывать, что всё поглотил Интернет. Но я ушел оттуда семь лет назад, когда Интернет был в полный рост, и мы из телефонов буквально не вылезали.

Солнцев уверен, что спасти проект от полного краха можно лишь одним способом.

— Сейчас они ставят эксперименты, пытаясь нащупать хоть что-то для поднятия рейтингов, но у них это не получается. На самом деле эксперимент может быть только один: они должны вернуть в кадр любимые лица. Нынешние участники никем не любимы, от них нет тепла.

Война должна быть не между участниками, а между ведущими. Холодная война. Я предлагал такой вариант: верните меня в эфир, обговорим размер гонораров и через неделю я организую «военные действия». Для этого не надо быть семи пядей во лбу.

«Солнце»: «В наше время за любовь не премировали»

Ольга Николаева, она же «Солнце», тоже была в том самом первом и самом «звёздном» составе «Дома-2». Умная и рассудительная девушка, которая даже спустя полтора десятка лет осталась такой же весёлой «пацанкой», наиболее полно раскрыла секрет популярности проекта в 2004-м и падения рейтингов до уровня «ниже плинтуса» в 2019-м.

— Мне кажется, весь секрет в том, что меня там нет, — смеется Ольга. – Первый состав был действительно самый крутой и по нескольким причинам. Во-первых, для России был в новинку такой формат, и его тематика – отношения – был для наших зрителей наиболее подходящим. Тогда люди ничего подобного не видели и это казалось безумно интересным.

Тот состав участников набирался по всей России с помощью кастингов, и участвовали в этих кастингах самые яркие личности своего города. Туда попадали лучшие из лучших, а сейчас отбор происходит по другому принципу. Раньше выбирали по конкретному типажу и все участники были разные: стервозная и сексуальная Водонаева, Ольга Бузова в роли блондинки-глупышки, я с типажом под названием «Жанна д’Арк» и так далее.

Сейчас мы видим, что все ребята примерно в одном формате. Если девочки — то с большой грудью и губами, симпатичные мальчики-качки похожие на стриптизеров. Безусловно, нынешние участники более красивые, чем были раньше, и авторы проекта решили сделать ставку на красивую картинку, а не на личность. Раньше это были люди из народа, самых разных социальных слоев. Сейчас мы видим некий усредненный формат – то, к чему все девочки и мальчики в регионах хотят стремиться.

Весь этот гламур людям не так интересен, чем ситуация, когда совершенно разные типажи пытаются ужиться вместе и тем более построить отношения. Кроме того, сейчас люди строят отношения не просто так, у них есть мотивация в виде розыгрышей миллиона на свадьбу и прочих материальных благ. В наше время за любовь не премировали.

Ольга рассказала, что несколько месяцев назад присутствовала на одной из программ «Дома-2» в качестве спикера и ей, как психологу по образованию, было интересно посмотреть на тех, кто там собрался. Ничего впечатляющего она там не увидела.

— Что цепляет в реалити-шоу? Герои, за которых ты всей душой переживаешь. Честно скажу, у меня были периоды, когда я посматривала «Дом-2», и я не видела там людей, за которых можно переживать. Возможно, истории старых участников себя уже изживают, а новых ярких личностей там не появляется.

Успех любого реалити-шоу зависит в первую очередь от его участников, от их личности. Люди следят за людьми, за их жизнью. И эта жизнь должна быть интересной. Сейчас для такого наблюдения есть более удобная площадка – это Instagram. Там есть множество интересных людей, за жизнью которых все могут наблюдать. И если ты хочешь, чтобы за тобой наблюдали, необязательно идти на проекты и торговать своим телом – достаточно создать свой блог и в нем привлекать к себе внимание.

Кстати, если вы когда-то смотрели «Дом-2» и соскучились по Ольге «Солнце», найти ее можно в том же Instagram, ее аккаунт — @solntcezvezda.

Степан Меньшиков: «Мы счастливы в любом случае – с «Домом-2» или без него»

Как отметил в интервью Teleprogramma.pro Степан Меньщиков, который вместе с Алёной Водонаевой составлял одну из ключевых пар первого сезона проекта, рейтинги «Дома-2» медленно падали на протяжении всех этих 15 лет. Возможно, процесс ускорился после того, как от проекта отстранился его создатель и автор идеи — Валерий Комиссаров.

— «Дом-2» для меня – это пройденный этап. В качестве участника я бы туда однозначно не вернулся, я для этого слишком старенький. Но предложение быть ведущим я бы рассмотрел. Если захотят, то, конечно, пусть позвонят, предложат гонорар, шикарные условия, тогда будем рассматривать. А просто так об этом говорить нет смысла.

По словам Меньщикова, сейчас у него нет времени на то, чтобы смотреть это телешоу.

— Не смотрю и не знаю новых участников. Мне некогда смотреть, мне надо деньги зарабатывать и семью кормить, двух детей малолетних. Надо развивать свои проекты, я ведь не могу до пенсии жить в этом «Доме-2».

Тем не менее, проекту, сделавшему его знаменитым, Степан благодарен.

— Низкий поклон участникам, зрителям, организаторам, тем ребятам, с которыми я был, тем женщинам, с которыми я был. Я закончил школу, музыкальную школу, институт, отслужил в армии. «Дом-2» для меня – своего рода университет жизни. Без него я, конечно, тоже не умер бы. Мы счастливы в любом случае – с «Домом-2» или без него.

Многие зрители действительно не видят особого горя в том, что проект может внезапно прекратить свое существование. А его создателям, если они всё же не хотят такого исхода, возможно, стоит внимательно прислушаться к тому, что сказали нашему порталу легенды «Дома-2».