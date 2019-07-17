Юлия Ковальчук столкнулась с тиграми и крокодилами на «Форте Боярд»

Уже осенью на СТС выйдет обновленное, но всем знакомое шоу «Форт Боярд», ведущим которого в этот раз стал музыкант Сергей Шнуров.

Как случалось раньше, во время прохождения испытаний звезды столкнутся с различными сложностями, что порой чревато и травмами. В этот раз не избежали неприятностей Роза Сябитова и Ольга Бузова. Телеведущая «Давай поженимся!» упала с высоты в воду и набила себе синяки, а ведущая «Дома-2» растянула лодыжку.

По информации издания «СтарХит», на съемках шоу «Форт Боярд» досталось и Юлии Ковальчук.

«Во время одного из испытаний находилась в воде, постоянно выключался свет, захлебывалась, одновременно крокодил кусал за попу. Чувствовала: еще чуть-чуть — и начнется серьезная паника. А тигры неприятные, особенно когда сидят у тебя над головой и трогают лапами». — рассказала о своих впечатлениях изданию певица.

Непросто пришлось и актрисе Екатерине Волковой, которая не выдержала встречи со змеей. Во время одного из испытаний она находилась в будке в компании большого количества насекомых. После появления змеи у актрисы сдали нервы и она сошла с дистанции.

Митя Фомин, напротив, ожидал от программы большего. При этом ему выпало не самое простое задание под названием «Тренировка Гагарина»: певца раскручивали на центрифуге. Исполнитель думал, что будет резко реагировать на все происходящее, но в итоге был предельно спокоен.

«Когда крутило-вертело, испытал неприятные ощущения из-за нарушений в вестибулярном аппарате. Считаю, меня могли как-то круче использовать, это же было вполне терпимо», — высказался Фомин.

Напомним, что в эфире канала СТС обновленный «Форт Боярд» ожидается в начале осени.