Программа «НашПотребНадзор» расскажет о пользе и вреде витаминов

В новом выпуске программы «НашПотребНадзор» на НТВ признанные эксперты разберутся в том, какую пользу и какой вред организму человека могут принести витамины. Как считают медики, не все витаминные комплексы помогают улучшить самочувствие.

Только за прошлый год россияне приобрели в аптеках двадцать миллионов упаковок с полезными добавками. Отдельно покупаются лекарственные комплексы для женщин, мужчин, детей. Но многие специалисты уверены, что витамины в таблетках принимать вообще не стоит.

Например, по данным терапевта Андрея Леймана, до 40% содержащихся в таблетке веществ попросту не усваиваются. А канадские исследователи выяснили, что мультикомплексы, в которых сочетаются сразу несколько витаминов, зачастую вообще не оказывают никакого эффекта.

Из-за систематической передозировки витаминами, особенно жирорастворимых А, E и D, может разрушиться печень. Также они способны вызывать тошноту и рвоту, что может привести человека на больничную койку.

Медики отмечают, что полезные вещества, содержащиеся в еде, усваиваются не хуже таблетированных. Правда, чтобы получить достаточный объем витаминов, нужно съедать пищи примерно в шесть раз больше, чем обычно.

Об этих и других интересных фактах «НашПотребНадзор» расскажет зрителям НТВ в воскресенье, в 13:00.