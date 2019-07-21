Что мы знаем о популярных участниках шоу «Голос. 60+» 

В «пенсионную» версию вокального шоу рвутся звезды советской сцены. Кто они?

Евгений Гетманский, Омск, 63 года. ВИА «Круг».

В группу Игоря Саруханова вокалист попал в 80-е - как раз на пике, когда «Каракум», «Ни слова о любви» и другие шлягеры звучали повсеместно. До сих пор Евгений выступает в группе, иногда сольно, а в шоу на Первом канале намерен побороться за победу.

Олег Слепцов, Москва, 65 лет. ВИА «Самоцветы».

Жгучий брюнет справа — это и есть трансформированный солист культового поп-бенда. Правда, он и тогда был модным — помимо выступлений, шил джинсы Александру Маршалу, костюмы Владимиру Преснякову и другим коллегам. Теперь Слепцов женат на американке и преподает вокал. В «Голос. 60+» решил попробоваться, чтобы проверить форму.

Валерий Диордица , Одесса, 61 год.

В группу Стаса Намина «Цветы» Диордица пришел в 1999 году в качестве клавишника и бэк-вокалиста. До этого солировал в коллективе «Монитор». Намин считает тот состав ВИА самым сильным за все время. Диордица постоянно выступает вместе с «Цветами» и исполняет с ними все хиты: «Мы желаем счастья вам!», «Звездочка моя ясная» и другие.