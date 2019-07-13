Как попасть на телешоу, где из «серых мышек» делают красоток

Портал Teleprogramma.pro представляет инструкция по применению!

Для большинства зрителей нашей страны мечта пробраться в телевизор так и останется мечтой. Если, конечно, не подвергнуть свою жизнь кардинальным переменам, как это сделала, например, Настя Ивлеева. Она в одночасье собралась и переехала из небольшого городка сначала в северную столицу России, а потом и в Москву. Теперь она востребованная звезда интернета и телеэкрана.

Не у всякого хватит смелости переехать в негостеприимные столицы. Но у жителей больших городов, где есть телекомпании, есть все шансы «засветиться на публике».

Статисты или зрители

На ток-шоу всех мастей обычно требуются живые зрители, что называется, из народа. Искушенные знают, что, посетив такие телешоу, можно не только на секундочку попасть в кадр. За присутствие на вашем любимом шоу еще и заплатят: денежка небольшая, но как бонус за проезд – вполне сгодится.

Платят от 300 рублей до 1000 – в зависимости от длительности съемок. А если вам выпадет возможность сыграть маленькую проходную роль с репликой – то и больше тысячи. Некоторые сделали присутствие на телешоу своей основной работой. Они ходят со съемки на съемку, присутствуют на телестудиях чуть ли не круглосуточно, а те, кто занимается набором статистов, уже знают их в лицо.

Молодые парни и девушки надеются, что их заметят режиссеры и однажды вот такая массовка станет их пропуском на большой экран. Что ж, иногда так и случается, только это – огромная редкость.

Прямо сегодня в качестве зрителя можно попасть, оставив заявку на сайте или позвонив по номеру телефона одной из фирм, которые занимаются подбором зрителей и актеров для телепроектов. Достаточно ввести в поисковике «Кастинг, Москва, сегодня» и интернет вам предложит выбор из десятков объявлений.

Как стать участником телешоу

Здесь сложнее. Героев ищут по гораздо более узким критериям. Чаще всего режиссер задуманного шоу уже точно знает, какой тип лица и телосложения должен быть у героя его программы. И если вы высокая красавица с бровями вразлет, а режиссер хочет видеть на экране блондинистую простушку, то ищите другой кастинг. Благо, их много – только выбирай.

Хорошо, если у вас есть определенная репутация в вашей сфере деятельности. Может быть, вы успешный адвокат или психолог, знаток моды или преуспевающий врач – что же, если повезет, телевидение сделает из вас ведущего «Модного приговора» или еще одну Елену Малышеву. А может быть, вам посчастливится пошвыряться соком в оппонента во время острого обсуждения политических тем.

Если у вас есть интересная история, запутанная, трагическая или, наоборот, смешная до невозможности – звоните в передачу, где, как вы думаете, вам помогут. Поверьте, далеко не все ситуации придумываются сценаристами проекта, как считают все вокруг.

Сюжеты передач берутся из реальной жизни и, если герои рассказа не хотят сами участвовать в передаче, показывая свое лицо на всю страну, их могут заменить актерами, которые эту ситуацию озвучат.

Долгосрочные проекты

Если вы фанатеете от «Дома-2» и считаете, что неплохо смотрелись бы в роли одного из персонажей – пробуйте пробиться. Хотя, шансов мало: конкуренция в таких проектах просто космическая. Ваша анкета может лежать в общей куче годами, а потом «выстрелить» совершенно внезапно. Так что если нет долгосрочных планов – шлите анкету, вдруг сработает, и вы сможете на глазах у всей страны оттаскать за волосы ненавистного вам персонажа, который бесил вас вот уже целый год.

Лишний вес и связанные с ним депрессии, апатия и неуверенность в себе? Предлагайте свою историю на все телепрограммы о похудении. Если вы в достаточной мере фотогеничны, а ваша история может быть интересной людям – вас обязательно пригласят на съемку. Как только образуется определенный формат передачи, конечно.

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Здесь тоже важно иметь возможность оторваться от дел и семьи – а это, наверное, самое сложное. Если в «Дом-2» или в шоу вроде «Холостяка» идут молоденькие девочки, не обремененные обязательствами, то к полуцентнеру лишних женских килограмм обычно уже прилагаются парочка детей, работа, собака и муж, который без домашних котлет не сможет уснуть.

Но если вы можете стукнуть по столу кулаком и оставить «на котлеты» любящую бабушку, а ваше начальство готово отпустить вас в неоплачиваемый отпуск без потери места работы – смело звоните, заполняйте анкету и ждите. Чудо может свершиться в любой момент.

Вот, что рассказала корреспонденту портала Teleprogramma . pro Анна, участница проекта «Магия красоты» :

— Попасть в телевизор: это была мечта или вы недолго шли к решению принять участие в телешоу?

— Не поверите. Вообще не думала о том, чтобы соваться на телевидение. Занималась домашними делами, работал телевизор, началась реклама. Обычно переключаю, а тут руки были мокрые. И в рекламе звучит: «Надоел лишний вес? Хотите кардинально поменять свою жизнь? Не нравитесь себе в зеркале?» — в общем, что-то в этом роде. И так мне стало тоскливо!.. Надоел, хочу и не нравится. Вытерла руки и взяла телефон. И с первого раза дозвонилась.

— Что, и сразу пригласили?

— Нет, прислали анкету на почту, заполнила, отправила вместе с фото (лицо и в полный рост). Отослала все это и тишина. Я уже и не надеялась, но через месяц позвонили, спросили, в силе ли мои килограммы и не передумала ли я. Если не передумала, нужно было записать коротенькое видео с рассказом о себе. Я подумала еще: «О, кинопробы на дому». Записали, отослали – снова тишина на месяц.

Потом позвонил якобы психолог, выяснил, чего я люблю, чего боюсь, поговорили о степени стрессоустойчивости и проблемах со здоровьем, связанными с лишним весом. Тут же перезвонила координатор проекта и сказала, что все в порядке, меня берут и позвонят мне за месяц до съемок, чтобы я могла уладить свои дела и быть готовой к переезду на две недели. Ух, ты. С перепугу прошла диспансеризацию – проверила, как работают все системы организма: вдруг меня пугать нельзя, сердце не выдержит или что-то такое.

Оказалось, что съемки вообще будут проводиться в Киеве – это на порядок дешевле, чем снимать в Москве. Тем более, что приглашались известные стилисты, актеры, ведущие, на целый день под съемки закрывались рестораны, салоны, аттракционы, да и жили мы с другими участницами шоу в огромном особняке – в Москве студия бы разорилась, рассчитываясь за это все.

— Стоило это того? Вся эта нервотрепка, нагрузки, выход из зоны комфорта?..

— Еще как стоило. Во-первых, сменила обстановочку (смеется). Во-вторых, за время проекта потеряла 8 с лишним килограммов – до этого только набирала, хоть и боролась. А потом, где-то за полгода, еще столько же. И это при том, что вернулась домой и не было того контроля, что на передаче. Ну, и уверенности в собственных силах и собственной подаче тоже прибавилось. Теперь я понимаю, что это, наверное, самое важное, что я вынесла из участия в этом проекте.

А еще я поняла, что я – везунчик. Когда я дозвонилась до оператора по рекламному телефону, испугалась и позвонила подружке нажаловаться. Ей тоже захотелось в телевизор, но у нее не получилось даже дозвониться.

— Если придется: еще раз рискнете принять участие в таком проекте? Домашние еще раз отпустят?

— Обязательно рискну. А домашние поймут. Они же видели, какой я вернулась из поездки.

Сейчас Анна живет в другом городе и ей сложно будет вырваться из рутины домашних дел. Но она и многие другие, кто принял участие в съемках телепередач, с теплом вспоминает этот опыт как приятное и, главное, полезное приключение.

Так что всего один звонок может кардинально поменять вашу жизнь. Верьте, что все может измениться к лучшему, нужно просто не испугаться взять в руки телефон.