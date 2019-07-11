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Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»

Звезда «Универа» проговорилась о результатах испытаний.

Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
Анна Седокова. Фото: globallookpress

Перезапуск известной передачи «Форт Боярд» оказался масштабным. Во Францию приезжают десятки звезд отечественного шоу-бизнеса, чтобы столкнуться лицом к лицу со своими страхами. В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.

«Это был увлекательный аттракцион, в котором мы нашли друг друга! Настоящая girl power в действии! Люблю всех нас сильные, девочки», — подписала совместный снимок Анна Седокова.

В Stories Анна Хилькевич оказалась более откровенной. Большинство звезд из их команды были не готовы к испытаниям. Тем не менее из крепости команда вышла довольной. «Ощущение, что ты герой», — призналась звезда «Универа».

Также Анна Хилькевич случайно проболталась, что их команда выиграла. Актриса решила исправить оплошность и пошутила: «Мы выиграли поездку в Москву!»

Днем ранее на «Форте Боярд» активничала Ольга Бузова. Для ведущей «Дома-2» подготовили неприятные испытания, выполняя одно из которых, она получила травму. Телеведущая «Дома-2» призналась, что смогла преодолеть страх перед насекомыми. Смелым поступком она заслужила похвалу от Сергея Шнурова, который является ведущим программы.

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Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
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