ТВ-проекты

В программе «НашПотребНадзор» объяснят, как избавиться от солнечных ожогов

В разгар сезона отпусков медики на канале НТВ расскажут зрителям, что стоит, а чего не стоит делать с обгоревшей кожей.

В программе «НашПотребНадзор» объяснят, как избавиться от солнечных ожогов
Фото: Pixabay.com

Телеканал НТВ покажет программу «НашПотребНадзор», в которой речь пойдет о таком небезопасном явлении, как солнечные ожоги. Профессиональные медики расскажут зрителям, как помочь уже обгоревшей коже, чтобы минимизировать последствия вредного воздействия ультрафиолета.

Дерматолог Элина Хасиева даст несколько полезных советов о средствах, помогающих успокоить обожженный кожный покров. Оказывается, не стоит использовать для этих целей крема с минеральным маслом в составе, а традиционная сметана или кефир не только не помогут от ожога, но и могут занести бактерии в поврежденное место на теле.

Дерматовенеролог Наталья Гайдаш сообщит, в каких случаях получившему ожог человеку стоит немедленно обратиться к доктору, а в каких можно лечиться дома. Также зрители узнают, как можно избавиться от шрамов, остающихся на местах ожогов.

В новом выпуске передачи речь пойдет также об электрических, термических ожогах, к примеру, от кипятка, а также химических — от бытовой химии, аммиачного растворителя и даже средства для отбеливания зубов.

Программу «НашПотребНадзор» НТВ покажет в воскресенье, в 13:00.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

НТВОжогПрограмма "НашПотребНадзор"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В программе «НашПотребНадзор» объяснят, как избавиться от солнечных ожогов
Интересно?
Поделись с друзьями: