В программе «НашПотребНадзор» объяснят, как избавиться от солнечных ожогов

В разгар сезона отпусков медики на канале НТВ расскажут зрителям, что стоит, а чего не стоит делать с обгоревшей кожей.

Телеканал НТВ покажет программу «НашПотребНадзор», в которой речь пойдет о таком небезопасном явлении, как солнечные ожоги. Профессиональные медики расскажут зрителям, как помочь уже обгоревшей коже, чтобы минимизировать последствия вредного воздействия ультрафиолета.

Дерматолог Элина Хасиева даст несколько полезных советов о средствах, помогающих успокоить обожженный кожный покров. Оказывается, не стоит использовать для этих целей крема с минеральным маслом в составе, а традиционная сметана или кефир не только не помогут от ожога, но и могут занести бактерии в поврежденное место на теле.

Дерматовенеролог Наталья Гайдаш сообщит, в каких случаях получившему ожог человеку стоит немедленно обратиться к доктору, а в каких можно лечиться дома. Также зрители узнают, как можно избавиться от шрамов, остающихся на местах ожогов.

В новом выпуске передачи речь пойдет также об электрических, термических ожогах, к примеру, от кипятка, а также химических — от бытовой химии, аммиачного растворителя и даже средства для отбеливания зубов.

Программу «НашПотребНадзор» НТВ покажет в воскресенье, в 13:00.