Бузова рассекретила свою команду в новом «Форте Боярд»

Ольга Бузова вернулась во Францию. Если раньше певица отдыхала с подругой в Сан-Тропе, то теперь остановилась в Париже. Наутро Бузова направилась в Форт Боярд. Звезда примет участие в перезапуске легендарной программы.

Ведущая «Дома-2» активно ведет Instagram для 16 миллионов подписчиков. В Stories Ольга Бузова поделилась французским завтраком, состоящим из круассана, свежевыжатого апельсинового сока и чашки кофе. Позже певица надела форму участницы шоу «Форт Боярд» и встретилась со своей командой.

Бузова будет сражаться за победу бок о бок со звездой «Кухни» Екатериной Кузнецовой, стилистом Александром Роговым, шеф-поваром Александром Бельковичем и танцором Евгением Папунаишвили. По дороге участники разговорились и поняли, что все они боятся змей. Скорее всего, испытания с пресмыкающимися им не избежать.

«Мы все в детстве были фанатами программы, но только сейчас поняли, на что подписались», — призналась Ольга Бузова.

Певица вместе с «товарищами по несчастью» старалась поднять дух команды. Они танцевали на катере и скандировали «Мы не боимся». Ольга Бузова призналась, что у неё дрожат руки и колотится сердце. По словам звезды, когда она нервничает, мозг отключается. Ведущая «Дома-2» снимала до тех пор, пока их катер не подплыл к Форту Боярд. Видимо, по договоренностям с продюсерами программы, больше Бузова не могла ничего показать подписчикам своей страницы в Instagram.