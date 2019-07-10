ТВ-проекты

Бузова рассекретила свою команду в новом «Форте Боярд»

Как выяснилось, все пятерка участников боится змей.

Бузова рассекретила свою команду в новом «Форте Боярд»
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Ольга Бузова вернулась во Францию. Если раньше певица отдыхала с подругой в Сан-Тропе, то теперь остановилась в Париже. Наутро Бузова направилась в Форт Боярд. Звезда примет участие в перезапуске легендарной программы.

Ведущая «Дома-2» активно ведет Instagram для 16 миллионов подписчиков. В Stories Ольга Бузова поделилась французским завтраком, состоящим из круассана, свежевыжатого апельсинового сока и чашки кофе. Позже певица надела форму участницы шоу «Форт Боярд» и встретилась со своей командой.

Бузова будет сражаться за победу бок о бок со звездой «Кухни» Екатериной Кузнецовой, стилистом Александром Роговым, шеф-поваром Александром Бельковичем и танцором Евгением Папунаишвили. По дороге участники разговорились и поняли, что все они боятся змей. Скорее всего, испытания с пресмыкающимися им не избежать.

«Мы все в детстве были фанатами программы, но только сейчас поняли, на что подписались», — призналась Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова показала Форт Боярд. Скриншот: instagram.com/buzova86/

Певица вместе с «товарищами по несчастью» старалась поднять дух команды. Они танцевали на катере и скандировали «Мы не боимся». Ольга Бузова призналась, что у неё дрожат руки и колотится сердце. По словам звезды, когда она нервничает, мозг отключается. Ведущая «Дома-2» снимала до тех пор, пока их катер не подплыл к Форту Боярд. Видимо, по договоренностям с продюсерами программы, больше Бузова не могла ничего показать подписчикам своей страницы в Instagram.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новый "Форт Боярд"Ольга БузоваОльга Бузова последние новостиПрограмма "Форт Боярд"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бузова рассекретила свою команду в новом «Форте Боярд»
Интересно?
Поделись с друзьями: