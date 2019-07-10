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Юлия Ковальчук раскрыла участников своей команды в шоу «Форт Боярд»

Съемки программы проходят во Франции.

Юлия Ковальчук раскрыла участников своей команды в шоу «Форт Боярд»
Юлия Ковальчук. Фото: globallookpress

Множество звезд отечественного шоу-бизнеса согласились участвовать в перезапуске передачи «Форт Боярд». Съемки ведутся во Франции, куда направилась и Юлия Ковальчук. Из маленького городка на Лазурном берегу певица на катере отправилась к месту съемок.

Судя по одежде, в одной команде с певицей оказался Митя Фомин. Артист был так рад видеть знакомую, что схватил звезду за ягодицы и немного потряс их. Веселая Ковальчук назвала это «ленивым тверком».

Юлия Ковальчук с командой в "Форт Боярд". Фото
Юлия Ковальчук с командой в «Форт Боярд». Скриншот: instagram.com/juliakovalchuk/

После долгой дороги Юлия Ковальчук наконец встретилась с Сергеем Шнуровым. Лидер группы «Ленинград» будет ведущем «Форта Боярд». Также певица показала свою команду. Фиолетовые майки вместе с Ковальчук примерили Варвара Визбор, Александр Степанов (рэпер ST), солист группы Burito Игорь Бурнышев и, конечно же, Митя Фомин.

Кроме того, в культовом шоу примут участие Ольга Бузова, Анна Седокова, Роза Сябитова, Эвелина Бледанс, Алена Шишкова, Михаил Шац, Анна Хилькевич, Екатерина Волкова и многие другие.

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Митя ФоминНовый "Форт Боярд"Программа "Форт Боярд"Сергей ШнуровЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук раскрыла участников своей команды в шоу «Форт Боярд»
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