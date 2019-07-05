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Адвокат подтвердил наличие завещания у скончавшейся поклонницы Киркорова

Это произошло в рамках программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Экс-сокамерница москвички Дороти Бурхарт планирует претендовать на многомиллионное наследство подруги, но враждовать с ее наследниками она не намерена.

Адвокат подтвердил наличие завещания у скончавшейся поклонницы Киркорова
Киркоров и Сафиева. фото: кадр из передачи "Прямой эфир", globallookpress.com

В прошлом году москвичка Светлана Сафиева заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Однако позже оказалось, что 53-летняя женщина не беременна, а серьезно больна. По словам ее родных, у светской львицы начались проблемы со здоровьем после смерти мужа Георгия. А спустя несколько месяцев после скандала Светлана неожиданно скончалась. Примечательно, что именно в тот момент ее дети пытались сделать все, чтобы она продала свою квартиру в центре Москвы.

На одной из передач Андрея Малахова объявилась жительница Германии Дороти Бурхарт. Она больше 10 лет назад сидела в американской тюрьме вместе с Сафиевой. Дама утверждает, что подружилась с россиянкой, поэтому та завещала ей свое состояние. Правда, мало кто поверил женщине, так как завещание она не показала.

Тем ни менее Дороти на днях приехала в Москву, чтобы увидеться с детьми покойной Сафиевой — дочерью Евгенией и сыном Денисом. Она заверила, что хочет получить наследство москвички, не чтобы его транжирить, а чтобы в первую очередь помочь ее детям. «Как Света мне завещала, как моя душа расположена, я хочу подружиться с Денисом», — пояснила женщина. Застать наследников бизнесвумен дома она не смогла. Но позже, по словам Дороти, она на мгновение увиделась с сыном Сафиевой, но он ее не узнал, приняв за журналистку, и общаться не стал.

Дороти Бурхарт
Дороти пытается встретиться детьми Сафиевой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Адвокат Бурхарт Олег Барс, который утверждает, что видел завещание Сафиевой, тоже пришел в студию. «Да, я видел завещание и все сопутствующие документы. Могу с полной профессиональной уверенностью сказать, что у Дороти Бурхарт 100% правовая позиция. Завещание составлено в полном соответствии с американским законодательством: в присутствии двух свидетелей, Сафиева сделала это полностью добровольно, не страдая никакими психическими заболеваниями», — рассказал юрист. Он отметил, что они готовы пойти на любые экспертизы, даже на каллиграфию, чтобы тем самым доказать подлинность завещания.

малахова передача
Адвокат Дороти считает, что завещание оформлено правильно. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Уже через два месяца Бурхарт сможет начать бороться за наследство, которое насчитывает около 10 миллионов долларов. Адвокат отметил, что ее ждут длительные судебные разбирательства, так как подобные дела быстро не решаются.

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Дороти Бурхартпоклонница Киркоровапрограмма «Прямой эфир»Светлана Сафиева

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Адвокат подтвердил наличие завещания у скончавшейся поклонницы Киркорова
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