Подруга скончавшейся поклонницы Киркорова узнала, что у нее есть внучка

53-летняя москвичка Светлана Сафиевав прошлом году заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. Женщина пыталась убедить всю страну, что у нее был роман с артистом. Однако вскоре стало известно, что Светлана на самом деле страдает из-за редкой болезни — ложная беременность. Ее тело действительно изменилось: живот округлился, бюст увеличился, но ребенка она не ждала. А через несколько месяцев женщина скоропостижно скончалась. Смерть очень богатой москвички загадочно совпала с тем, что она отказалась продавать свою элитную квартиру в центре Москвы.

Дети Сафиевой отказываются общаться с журналистами. Известно, что накануне смерти светской львице поступали угрозы со стороны близких. Также объявилась 62-летняя жительница Берлина Дороти Бурхарт. Оказалось, что она в свое время отбывала наказание в одной тюрьме со Светланой. Женщина приехала в Москву, чтобы забрать свое многомиллионное наследство. Она заверяет, что подруга оставила завещание, в котором все переписала на нее. Расследование, которое провел Андрей Малахов, выявило, что за спиной Дороти 19 эпизодов мошенничества, криминальная деятельность и сын-преступник, который сейчас отбывает наказание за самый крупный поджог в истории Лос-Анджелеса.

Но оказалось, что на этом история не закончилась. Недавно в США объявилась девушка Ада Гарсия , которая требует от Бурхарт 1 миллион долларов. Она утверждает, что семь лет назад родила ей внучку от сына женщины Гарри. Девушка предоставила тест-ДНК, чтобы доказать, что говорит правду. В студии передачи «Прямой эфир» Дороти появилась в элегантном платье и короне. Она призналась, что у нее появился поклонник, который оплачивает ей покупки и посещения салонов красоты. Женщина отметила, что даже не знает имени своего воздыхателя.

Как оказалось, Ада увидела передачу с участием Дороти и обратилась в редакцию. Сейчас девушка живет в штате Нью-Йорк, но вскоре она планирует переехать в более дешевый район. Она надеется, что ее жизнь с дочкой скоро изменится. Пока ей едва хватает денег на пропитание.

«Мне так неловко рассказывать нашу историю с Гарри. Это была встреча всего на одну ночь. Я считаю, что беременность это хорошо. У нас с Гарри был секс, он не предохранялся и я тоже. Я ничего о нем не знала, нам было трудно общаться, так как он плохо говорил по-английски», — поведала Гарсия.

Она заверила, что долго искала отца дочери и теперь готова доказать, что растит его дочку. Бурхарт не поверила девушке. «Это очередной обман. Так как мой сын психически больной, мы сделали ему кастрацию. Он не способен иметь детей. Есть справка, которую выдал нам ванкуверский доктор. Во-вторых, живя в Лос-Анджелесе мой сын был только со мной. В никакие бары он не ходил. Он психически-больной и аутист», — пояснила женщина.

Ада приехала в Россию и встретилась с мамой Гарри. Он заявила, что хочет 1 миллион долларов. «Мне нечем платить за жилье. Я обращаюсь к Дороти, потому что моя дочь — ее внучка. Она должна нам помочь», — высказалась девушка. В студии были озвучены результаты теста-ДНК. «Вероятность того, что Гарри действительно биологический отец дочери Ады составляет 99,9%», — объявила эксперт. Бурхарт отказалась верить результатам. Она хочет сделать свою экспертизу.