Звезда сериала «Тайны следствия» сделал ДНК-тест на отцовство

Николай Перминов шесть лет назад закрутил роман с продавщицей. Теперь девушка утверждает, что родила от него дочь.

Николаю Перминову в мае исполнилось 48 лет. Он снимается в кино и много путешествует. Мужчина находится в активном поиске второй половины, но семью создавать он пока не стремится. А недавно артист оказался в центре скандала. Его призвала к ответу бабушка пятилетней девочки Евы — Елена Боева. Она утверждает, что актер является отцом ее внучки и требует провести ДНК-тест. Елена Анатольевна буквально силой заставила дочку Яну стать героиней передачи «На самом деле».

Шесть лет девушка сама растила ребенка и считала каждую копейку. Перминов сразу заявил, что не понимает о чем идет речь. Он даже не узнал Яну. «Мы познакомились с тобой в магазине. Я работала там продавцом. Это были предновогодние праздники», — напомнила ему девушка. Она отметила, что они понравились друг другу с первого взгляда. Уже на следующий день актер вернулся в магазин с букетом цветов.

«Она мне сказала, что у нее есть мужчина. После этого я не рассчитывал ни на что серьезное. Думал, что поразвлекаемся и все», — попытался оправдаться Николай.

Девушка подтвердила, что состояла в гражданском браке. Она отметила, что по этой причине и не сообщила актеру о своей беременности. Детектор лжи показал, что Яна говорит правду. Однако она точно не знает, кто отец ее дочки.

В студию пришел один из двух сыновей Перминова Андрей. Он рассказал, что сам нашел отца в свое время, но даже после этого актер не стал участвовать в его жизни и как-либо помогать. На связь со студией вышла мама молодого человека. Женщина по имени Валентина призналась, что рассталась с Николаем из-за его измен. Более того, она заверила, что он поднимал на нее руку. Актер не стал отрицать, что действительно ходил налево, но вот обвинения в рукоприкладстве он опроверг. Звезда кино отметил, что почти не участвовал в жизни и своего второго сына, но он готов помогать дочке и уделять ей внимание, если тест-ДНК докажет их родство. Однако результаты генетической экспертизы показали, что они не отец и дочь.