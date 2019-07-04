А что, если в «Голос. 60+» возьмут папу Алсу?

В Москве отбирают участников во второй сезон самой взрослой версии вокального шоу.

В коридоре - как в поликлинике в старые добрые времена. Без драк, конечно, но сунуться «просто спросить» никому не посоветуешь. Вооруженные четырехзначными номерами граждане золотого возраста (возраст участников - от 60 и старше) тихо ждут очереди, периодически подскакивая, когда отпевшие выходят из заветной комнаты прослушиваний. Тут ситуация уже напоминает новеллу «Наваждение» из «Приключений Шурика». Настоящий экзамен.

— Ну как, взяли?

— Сказали ждать.

Хотя на самом деле ничего страшного за дверью нет. Музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта, окруженный бодрыми и опытными коллегами, вежливо выслушивает каждого, кому посчастливилось попасть в заветный шорт-лист. С прошлого года в золотом резерве - это те, кто прошел кастинг, но выступить на слепых прослушиваниях не успел, - значатся 14 вокалистов. Плюс в этом году в шоу отобрали более двухсот новых заявок. Редакторская группа не вылезает из темного павильона уже несколько дней.

— Меня зовут Михаил, 68 лет, - представляется заядлый рокер в футболке с черепами и гитарами. - Сын помогает мне на фортепиано, а это наш Крис Кельми. - Шутник указывает на облысевшего гитариста со светлыми локонами по бокам головы; в отличие от Кельми он живой.

— Пожалуйста, мы вас слушаем!

Дядя от души затягивает что-то из Animals, помогая себе правым кулаком. И хотя некоторые ноты шипят, вибрирующий трицепс не так уж упруг, да и рокерская футболка на животе заметно растянута, драйв и энергию вокалист выдает, почти как Игги Поп.

Вслед за ним выходит невысокая тетушка в зеленом платье и со скошенной набок прической, напоминающей гнездо соловья.

— Целую ночь соловей нам насвистывал, - берет она с ходу до минор почти безошибочно. Словно тот самый соловей тоже экзаменует вокалистку, сидя в гнезде на голове.

Тучный мужчина, отдаленно похожий на Михаила Горбачева, взял балладу Фрэнка Синатры. За ним барышня на седьмом десятке в образе Елены Кондулайнен грациозно и гораздо нежнее Паулины Андреевой спела песню про оттепель из одноименного сериала. А потом пожаловал дедушка Армен из Москвы, напоминающий Берию периода работы в бакинском ЧК. После строки «Море вернулось говором чаек» в приемной комиссии начали морщиться - песни великого Магомаева в «Голосе» в определенный момент стали считаться моветоном - набили оскомину, как шлягеры Носкова или Серова. Ведь почти каждый мужчина шел в проект с ними. «Берию» просят выстрелить еще раз, второй песней.

Вообще в этом сезоне ожидается немало известных в определенных кругах личностей. Например, 72-летний доцент ГИТИСа Владимир Лаптев, у которого в свое время на актерском факультете учился Юрий Аксюта. Или 88-летний Юрий Ценин - автор перевода французской песни «Пчелка и бабочка», которую Евгений Евстигнеев исполнял в «Зимнем вечере в Гаграх». И даже замдиректора Музея-заповедника «Кижи» Ирина Аникина. А самой взрослой претендентке на участие 91 год!

Были еще вокалисты из Италии и США. В коридорах наполовину в шутку, наполовину всерьез шушукаются: а что, если папа Алсу придет на конкурс, есть ли смысл соревноваться? Напомним, финал детского «Голоса» в последний раз завершился грандиозным скандалом - итоги финала аннулировали, так как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла нечестно: голоса в ее пользу были сфальсифицированы. Первый канал уверяет, что в этот раз включил все механизмы, чтобы залатать дыры в системе голосования, и что повторения позора не будет. Эфир второго сезона шоу «Голос. 60+» ожидается в сентябре.