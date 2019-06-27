Дочь актрисы Татьяны Плетневой обвинила ее возлюбленного в домогательствах

42-летняя Татьяна Плетнева является одной из самых известных актрис с пышными формами в нашей стране. Она снялась в таких картинах, как «Кука», «Метро», «Ирония судьбы. Продолжение» и других кинолентах. Недавно девушка также стала звездой клипа Александра Реввы «Зацепила». Как выяснилось, в личной жизни знаменитости не все гладко. Она встречается с молодым фитнес-тренером Александром Ярославицким. Он старше ее дочери Алены всего на 11 лет. Новость о том, что мужчина будет жить с ними, наследница звезды восприняла в штыки.

Алена пыталась убедить мать, что ее избранник простой альфонс. А недавно она призналась Татьяне, что Александр ее домогался. После этого актриса решила проверить слова наследницы на детекторе лжи. В студии передачи «На самом деле» первой появилась Плетнева. Она рассказала, что всегда оберегала дочку, поэтому не приводила домой мужчин. Теперь артистка считает, что перестаралась, поэтому девушка стала эгоисткой. О своем новом избраннике она отзывалась очень тепло.

«Мы познакомились в октябре прошлого года в фитнес-клубе. Я хотела немножко себя в форму привести, а потом получилось так, что у меня шли проект за проектом и мне нужно было оставить мою конституцию. Я перестала ходить в спортзал, но запала в душу Александру. Он стал звонить и спрашивать, почему я не хожу. Честно говоря, тогда у нас все завязалось и с апреля мы вместе», — поделилась Татьяна.

По словам женщины, ее возлюбленный лишился работы и теперь планирует открыть свой фитнес-клуб. Когда она узнала, что ему даже негде ночевать, то актриса над ним сжалилась и пригласила к себе домой. Своей дочери Плетнева не верит, считая, что она просто ее ревнует. Когда в студии появилась Алена, то заверила, что не пытается помешать счастью мамы.

«Он только вытягивает из нее деньги. Я уже устала что-то ей доказывать. Мне проще уйти, переночевать у подруги, чем остаться с ним наедине. Он приставал ко мне, но я не хочу об этом говорить», — пояснила девушка. Она заверила, что Александр ее домогался, трогал за грудь.

К обсуждениям присоединился сам фитнес-тренер. Он опроверг все обвинения Алены. Также мужчина рассказал, как однажды, когда Татьяна была на гастролях, он проснулся и обнаружил рядом с собой ее дочь. По словам Александра, она была почти раздетая и пыталась сделать компрометирующие снимки с ним. Алена заверила, что таких событий не было.

Эксперты задали вопросы гостям. Проверка на полиграфе показала, что Ярославицкий не любит артистку. Более того, у него есть другие женщины. Также выяснилось, что Алена испытывает ненависть к маме, поэтому намеренно хотела сделать ей больно. Девушка намеренно придумала, что ее домогался возлюбленный Плетневой.