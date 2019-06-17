Ведущий программы «Чудо техники» на НТВ исполнил мечту поклонника

Программа «Чудо техники» на НТВ рассказывает о необычных изобретениях, которые изменили ход прогресса. В это воскресенье ведущий Сергей Малозёмов встретится с преданным поклонником программы, который в свои 12 лет прикован к инвалидному креслу.

Из-за наследственной болезни миопатии Дюшенна мальчик много времени проводит взаперти. Он не может часто общаться с друзьями и играть во дворе. Однако выпуски шоу «Чудо техники» поддержали его в трудный момент жизни. Мама Данира заметила, что благодаря передаче сын увлекся изобретательством.

больше по теме После посещения могилы Началовой инвалид смог встать и пойти Некоторые фанаты певицы продолжают верить в чудеса, происходящие на месте ее захоронения.

Долгое время Данир мечтал встретиться с Сергеем Малозёмовым и, наконец, его желание исполнилось. Ведущий подарил ему книгу «Технология бессмертия» с автографом. Мальчик поучаствовал в съемках и увидел, как работает 20-килограммовая техника операторов.

«Если мои передачи повлияют на кого-то в смысле выбора дальнейшей профессиональной судьбы, то я буду просто счастлив, что и мне удалось внести хотя бы небольшой вклад в технологическое развитие страны», — признался Сергей Малозёмов.

Напомним, программа выходит на НТВ каждое воскресенье, в 11:00.