Дочь Мишулина отреагировала на новое шоу Еремеева на Первом канале

Через пару дней на Первом канале стартует новое шоу – «Семейные тайны». Оно будет выходить в прайм-тайм. Ведущим новой телепрограммы стал актер Тимур Еремеев, который больше года пытался доказать родство с народным артистом Спартаком Мишулиным. На новую должность звезды сериала «Кухня» сразу отреагировала дочь советского артиста Карина, пишет «Собеседник».

Особую популярность Тимур Еремеев получил после скандального выпуска «Пусть говорят», в котором пытался доказать, что является потомком советского артиста. После долгих споров точку в этом вопросе поставил ДНК-тест. Исследование показало, что Еремеев к семье Мишулиных не имеет никакого отношения.

Что касается его нового проекта на Первом канале, то «Семейные тайны» представляют собой документальный фильм, где в перерывах показанные кадры будут обсуждать ведущий и приглашенные гости. Эта новость вызвала у многих вопросы. К примеру, как актеру, у которого нет серьезного опыта в тележурналистике, удалось получить проект в прайм-тайм.

На этот счет высказалась Карина Мишулина. Дочь советского актера полагает, что Тимуру помогли нужные люди. Сам же Еремеев считает иначе — руководство канала положительно оценило пилотный выпуск.

«Ее реакция для меня не новость… Понимаете, можно развенчивать миф, опровергать предположение, но очень сложно даже просто комментировать дичайший бред, который она уже не в первый раз выдает. Несет такую нелепицу, что серьезно реагировать бессмысленно. Пусть фантазирует дальше», — ответил на заявление «сестры» ведущий Первого канала.