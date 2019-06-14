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Дочь Мишулина отреагировала на новое шоу Еремеева на Первом канале

Дочь советского актера уверена, что ее «брату» помогли нужные люди.

Дочь Мишулина отреагировала на новое шоу Еремеева на Первом канале
Тимур Еремеев Фото: globallookpress.com

Через пару дней на Первом канале стартует новое шоу – «Семейные тайны». Оно будет выходить в прайм-тайм. Ведущим новой телепрограммы стал актер Тимур Еремеев, который больше года пытался доказать родство с народным артистом Спартаком Мишулиным. На новую должность звезды сериала «Кухня» сразу отреагировала дочь советского артиста Карина, пишет «Собеседник».

Особую популярность Тимур Еремеев получил после скандального выпуска «Пусть говорят», в котором пытался доказать, что является потомком советского артиста. После долгих споров точку в этом вопросе поставил ДНК-тест. Исследование показало, что Еремеев к семье Мишулиных не имеет никакого отношения.

Что касается его нового проекта на Первом канале, то «Семейные тайны» представляют собой документальный фильм, где в перерывах показанные кадры будут обсуждать ведущий и приглашенные гости. Эта новость вызвала у многих вопросы. К примеру, как актеру, у которого нет серьезного опыта в тележурналистике, удалось получить проект в прайм-тайм.

На этот счет высказалась Карина Мишулина. Дочь советского актера полагает, что Тимуру помогли нужные люди. Сам же Еремеев считает иначе — руководство канала положительно оценило пилотный выпуск.

«Ее реакция для меня не новость… Понимаете, можно развенчивать миф, опровергать предположение, но очень сложно даже просто комментировать дичайший бред, который она уже не в первый раз выдает. Несет такую нелепицу, что серьезно реагировать бессмысленно. Пусть фантазирует дальше», — ответил на заявление «сестры» ведущий Первого канала.

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Тэги:

Карина МишулинаПервый каналСпартак МишулинТимур Еремеев
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Дочь Мишулина отреагировала на новое шоу Еремеева на Первом канале
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