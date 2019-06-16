Шоу «Еда живая и мертвая»: шашлык нужно мариновать в пиве!

Сергей Малоземов в деле просвещения масс далеко не мальчик. Он уже много лет занимается тем, что интересно и доступно доносит до зрителей информацию о научных достижениях. И достижения эти касаются не каких-то абстрактных вещей, а того, что действительно важно и нужно в жизни.

На самом деле, цикл программ «Еда живая и мертвая» вовсе не нов. Первые его серии пошли в эфир еще в 2015 году в виде серии документальных фильмов. Успех пилотного эпизода был настолько велик, что руководство канала задумалось о превращении серии документалок в еженедельную передачу.

Сразу же после этого решения начались переговоры, и в 2016 проект был перезапущен в новом формате. Теперь каждую неделю Малоземов проводит расследование касательно одного из видов продуктов. В ходе этого расследования выясняется, полезен продукт или вреден.

Еще одна часть предполагает выяснение того, стоит ли переплачивать за дорогой аналог продукта, если можно сэкономить и купить более дешевый вариант, учитывая вкус исследуемого продукта, его составляющие и технологию приготовления. Часто бывает так, что дешевый вариант превосходит по вкусовым качествам дорогую версию и состоит из более полезных ингредиентов.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связалась с главным героем и идейным вдохновителем проекта «Еда живая и мертвая» Сергеем Малоземовым с целью выяснить, что же создатели программы готовят нам в ближайшем будущем.

— Сергей, чем вы собираетесь удержать зрителей у экранов?

— Мы готовим новый сезон программы, которая будет состоять традиционно из двух больших блоков. Первый – расследование. Приведу пример… Мы будем изучать такой народный продукт как подсолнечное масло. Сейчас ведутся споры о том, вредно оно или полезно, и мы собираемся разобраться: подсолнечное масло это добро или зло.

Еще один пример могу привести. Будет расследование про фруктовые и овощные соки – там очень много противоречий. С одной стороны, в них витамины, так что сами по себе они полезны. Но в них такое количество сахара, что они становятся опасны. И что же делать реальному потребителю, как с этим справиться, сколько этого сока можно пить, какие виды опасны, а какие наоборот, полезны – вот это мы собираемся выяснить.

Буквально в прошлые выходные я был на гастрономическом фестивале в Торжке и там мы снимали большой эпизод про Пожарские котлеты для нашего большого сюжета про это популярное блюдо. И с ними тоже не все так однозначно. Есть более жирные варианты, есть более полезные. И вместе с этим мы будем еще разбираться, есть ли вообще место котлетам в здоровом питании.

Еще одно направление – экзотика. Что-то новое, что-то довольно дорогое или что-то такое, чего обычно нет на наших столах. Вот, например, мы хотели сделать сюжет про кулинарное применение лаванды. Сейчас модная тема появилась: лавандовые лимонады, лавандовые сиропы, лавандовые эклеры… Вот совсем недавно я вернулся из Прованса, где мы снимали много интересного на эту тему. Мы расскажем, в каком виде она особенно вкусна, к чему она идет и есть ли в этом польза.

Еще мы разберем хамон. О нем много говорят в связи с санкциями. Но никто толком не видел, как этот хамон делают, какие для этого выращиваются свиньи, какими ритуалами это все сопровождается, и в чем вообще уникальность продукта и почему он такой дорогой. Вот тоже недавно я вернулся из Испании, где мы были в одном из элитных хозяйств, производящих хамон. И, смею вас заверить, это будет очень любопытное исследование.

— Вы столько знаете о еде… После проведенных вами исследований, есть ли такие продукты, которые вы тотально и навсегда вычеркнули из своего рациона и рациона своей семьи?

— Я ничего тотально не вычеркивал. Научные исследования в общей сложности сводятся к тому, что нет продуктов однозначно вредных. Весь вопрос всегда в количестве. Даже, например, сахар. Я практически в каждом эфире озвучиваю вред большого количества сахара. Есть определенные дозы этого продукта, которые безопасны для организма. У мужчин это 35 грамм, у женщин 25, у детей и того меньше. Если их превышать регулярно, что многие и делают, развивается риск развития заболеваний.

Но не стоит заниматься экстремизмом и совсем отказываться от сахара. Так что мы в нашей семье едим сладкое на десерт. Просто принцип в том, что не надо десертами заменять еду! То есть, не надо считать, что сладкая творожная масса – это хороший завтрак. Нет, это – очень плохой завтрак. Потому что там огромное количество сахара. То же самое касается сладких йогуртов и многих фруктовых соков. Просто нужно к этому всему относиться как к десерту.

— А если брать составление рациона в целом – на что стоит сделать упор?

— Что касается вообще составления рациона, то я постарался для себя уменьшить количество мяса. Исследования говорят, что в нем меня ждут жиры, а они, за исключением рыбьего, не очень полезны для организма. А красное мясо – баранина, говядина, свинина в меньшей степени – оно ускоряет старение и приближает многие болезни. Поэтому, когда это возможно, я стараюсь отдавать предпочтение рыбе и курице.

Но белок же нужно получать. И я, стараясь получать его из бобовых, открыл для себя массу приятных сочетаний с фасолью, чечевицей, горохом – это все такие полноценные питательные вещи, которые можно очень вкусно готовить. И многие из рецептов, которые я применяю у себя на кухне, я изложил в своей книге, которая весной вышла в продажу. В этой книге я постарался дать фактические рекомендации по применению и распределению продуктов в рационе.

— Сейчас сезон шашлыков. Есть и у вас рекомендации по поводу употребления именно этого блюда? Какие шашлыки можно есть без риска навредить организму?

— Ну, в моей книге рецепта шашлыков точно нет. Но по их поводу рекомендации довольно простые. Во-первых, их нужно есть пореже, ну, это понятно. А во-вторых, важно, чтобы они не подгорали. Если образуется черная корочка – это плохо: там полно канцерогенов. И самое главное – это чтобы угли уже тлели, а не горели. Чтобы мясо как бы запекалось, а не жарилось и чтобы дыма было не очень много.

А в чем там мариновать и мариновать ли вообще – это уже вопрос второстепенный. Многие вообще считают, что мариновать не надо совсем – достаточно выбрать хорошее мягкое мясо. Мы для одного расследования связывались с одним из университетов Португалии. Они выясняли, в чем же все-таки лучше мариновать. И их вывод был неожиданным. Лучшим маринадом они признали пиво. У нас это не распространено, но там оказалось большое количество антиоксидантов, которые даже в некоторой степени гасят канцерогены, неизбежно образующиеся в мясе при жарке.

— У вас в этом году вышла новая книга «Тайны женского тела. Как внешняя красота зависит от внутренних процессов — новейшие научные открытия». Где ее можно приобрести и о чем она? И о чем будет следующая?

— Да, Вышла и пользуется популярностью. Она появилась и в книжных магазинах, и в интернете. Там речь идет о стандартах красоты. Я там всячески намекаю на то, что не всем так уж обязательно худеть и не всегда худоба считалась эталоном красоты. Да и с точки зрения здоровья это далеко не всегда оправдано.

Я очень подробно там разбираю диеты, на которых многие периодически «сидят». Разбираю кето-диету, белковую диету Дюкана и так далее. И что об этом говорят исследования. Сколько людей удерживается на диете, какие побочные эффекты – там этому посвящен большой раздел.

Еще речь идет о косметологии и различных ее проявлениях и о разных гаджетах для улучшения внешнего вида. Мы это тоже все подробно исследовали и тут тоже есть что рассказать. Ну, и, конечно, женские гормональные вопросы, которые тоже очень влияют на внешнюю красоту. Я посвятил этому отдельную главу.

— А в следующей книге?..

— А в следующей книге речь пойдет о секретах долголетия. У меня было несколько интересных командировок в Италию, Испанию, на Кавказ, в Японию, во Францию…

В общем, туда, где есть очаги долголетия. К счастью, ученые хорошо изучили этот вопрос и примерно вывели общую закономерность. И гены в этом определяют только 20-25% успеха. Остальные 75-80% определяет то, что они едят и как они вообще живут. И все далеко неоднозначно. Не только это определяет долгожительство.

Вспомните удивительное долголетие актеров, творческих людей – как это объяснить? Ведь они живут в мегаполисах их не минует загрязнение воздуха, плохие продукты и стресс. Что же позволяет им жить так долго? Вот про это и будет следующая книга. В ней будет много практических вещей, которым каждый может следовать.

— Когда начинать ждать ее выхода на прилавки?

— Надеюсь, до конца лета я ее допишу и тогда уже осенью она выйдет.

Мы будем с нетерпением ждать выхода новой книги от Сергея Малоземова, а пока будем смотреть его научно-популярное шоу «Еда живая и мертвая» на канале НТВ по субботам в 11:00.