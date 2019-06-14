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В годовщину смерти Фриске НТВ покажет последний фильм с ее участием

В детективной картине «Кто я?» Жанна сыграла одну из главных ролей.

В годовщину смерти Фриске НТВ покажет последний фильм с ее участием
Жанна Фриске. Фото: globallookpress.com

В субботу, 15 июня, исполняется четыре года с того дня, как ушла из жизни Жанна Фриске. Певица долгое время боролась с опухолью мозга и у нее даже наступала ремиссия, но в итоге коварная болезнь оказалась сильнее.

В память о Жанне телеканал НТВ покажет фильм, где она сыграла свою последнюю роль. Картина «Кто я?» рассказывает о молодом мужчине, который очнулся на железнодорожном вокзале, не помня ничего о своей жизни и не имея при себе документов.

Фриске досталась в фильме роль известной актрисы. Она случайно знакомится с главным героем, которого играет талантливый актер Александр Яценко, и у пары завязываются отношения.

Экс-солистка группы «Блестящие» дебютировала в актерской профессии в 2004 году. Она появилась на экране в картине по произведению Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал настоящим блокбастером, а Фриске приняла участие в его продолжении, напоминает НТВ. Детектив «Кто я?» телеканал покажет в субботу, 15 июня, в 23:30.

Накануне о трагической судьбе Жанны высказалась Анфиса Чехова. Как сообщила телеведущая в Instagram, она побывала в гостях у Андрея Малахова на съемках посвященной семье Фриске передачи.

«Так грустно, так больно, когда уходит красивый человек, а после этого начинаются некрасивые истории», – посетовала Чехова, вспомнив о конфликте между супругом певицы Дмитрием Шепелевым и ее родными.

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В годовщину смерти Фриске НТВ покажет последний фильм с ее участием
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