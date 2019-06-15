Зоозащитники, аптекари, фанаты Джексона: кого еще оскорбила Малышева

На этот раз от нее досталось людям с ограниченными умственными возможностями.

За годы работы на «Первом канале» телеведущая Елена Малышева успела стать одной из самых ярких персон отечественного телевидения в целом. Своей популярностью она обязана не только весьма своеобразному стилю в одежде и в речи, но зачастую весьма спорным высказываниям.

В программе «Жить здорово!», посвященной теме здоровья, Елена Васильевна и коллеги — люди с медицинским образованием — в свободной форме, с юмором обсуждают самые разные вопросы. Иногда их методы просвещения вызывают крайне негативную реакцию у людей, причастных к обсуждаемой теме. Как раз это и произошло после выхода передачи от 13 июня 2019 года, в ходе которой Елена говорила об умственно отсталых детях.

По словам Елены, «кретин» — слово медицинское, это диагноз, определяющий степень умственной отсталости.

— Когда ребенок рождается, в целом мы не знаем, каким он вырастет. Но мы точно знаем, что мы хотим, чтобы он был умным. Вопрос мы поставили именно так: откуда берутся дети-кретины, дети с умственной отсталостью? — так начала выпуск программы Елена Малышева.

Эти слова возмутили многих, в том числе Ксению Собчак — она назвала Малышеву «мерзавкой», а ее слова — «жестью». Родители детей-аутистов из ассоциации «Аутизм-регионы», в свою очередь, заявили, что подобная лексика является недопустимой, оскорбительной и нарушающей Конвенцию о правах инвалидов.

Портал Teleprogramma.pro надеется, что эта ситуация разрешится благополучно и Первый канал вместе со своей телеведущей смогут успокоить всех, чьи чувства были задеты высказываниями Елены. А пока мы решили напомнить нашим читателям, кого она успела обидеть до этого.

Остеопатия — не наука

Предыдущая громкая история, из-за которой Малышева подверглась резкой критике, была связана с врачами-остеопатами. В марте этого года в своей программе она во всеуслышание заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует.

На аккаунт Елены в Instagram после этого обрушились тысячи комментариев от возмущенных остеопатов, пытающихся доказать, что она не права. Главный остеопат страны, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов пошел еще дальше — он написал директору «Первого канала» Константину Эрнсту письмо, в котором пожаловался на телеведущую.

Позже стало известно, что остеопаты простили Малышеву, получив возможность выступить в ее ток-шоу и объяснить зрителям реальный смысл этой медицинской науки и суть ее методов.

Назвала Майкла Джексона наркоманом

Даже в эфире программы «Минута славы» Елена Васильевна ухитрилась оскандалиться. После номера, который исполнители посвятили памяти покойного «короля» поп-музыки Майкла Джексона, она взяла слово и честно сказала всё, что думает о певце и о его жизни.

— Называть Джексона символом мира — это ужасно! Он — растлитель малолетних, наркоман, который умер от передозировки! Его судили за сексуальные домогательства к детишкам, — заявила телеведущая.

Ведущие шоу и знаменитая Лариса Гузеева попытались оправдать Майкла и как-то сгладить ситуацию, однако Елену не убедило даже напоминание о том, что никаких доказательств его вины в растлении малолетних найдено не было, а все лекарства Джексону прописывал врач.

Призвала отстреливать бездомных собак

Немало шума наделала в свое время реакция Елены Малышевой на новость о нападении бездомных собак на людей в Истринском районе Подмосковья. Одним из погибших тогда был родственник певца и музыканта Юрия Лозы, и и потому об этом писали все газеты.

— Это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего, — заявила в эфире своей передачи доктор медицинских наук.

Зоозащитники были настолько возмущены призывом к убийству ни в чем не повинных животных, оказавшихся на улице из-за беспечности людей, что даже создали петицию с требованием привлечь Елену к уголовной ответственности. Свои подписи под петицией на сегодняшний день оставили почти 43 тысячи человек.

Не остались в стороне и многие известные люди. К примеру, актер Леонид Ярмольник предположил, что Малышева, должно быть, сошла с ума, раз говорит такие странные вещи.

Оскорбила работников аптек

Елена не обошла своим вниманием и российских аптекарей. Представителям Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» тоже пришлось писать письмо Эрнсту и требовать, чтобы Малышева извинилась перед представителями профессионального аптечного сообщества, оскорбленными в программе «Жить здорово!»

— Аптека – это магазин, задача которого — продать и заработать, — вот что телеведущая сказала об их работе в сюжете под названием «Три ошибки в аптеке».

Ассоциация обратилась к руководителю канала от имени и по поручению 3454 аптечных организаций, действующих в 33 субъектах страны, и обратила его внимание на то, что подобные высказывания обижают профессионалов своего дела, которые заботятся о здоровье людей.

С «узкоглазыми» — не пить

Другой скандальный сюжет вышел в программе Малышевой в декабре и назывался «С кем не пить на Новый год». В нем Елена с коллегами анализировали расовые особенностей усваивания алкоголя и последствия его употребления.

— Есть люди, я бы даже сказала национальности, но еще точнее расы. Расы крупнее национальностей. Вот мы, например, белая раса, славяне, есть чернокожие, не буду вам подсказывать… Вот расово — с кем нельзя пить на Новый год? – спросила она гостя из Узбекистана.

Объясняя людям, как выглядит монголоидная раса, она растянула себе глаза и напомнила, что у монголоидов узкие глаза и лунообразное лицо. Она добавила, что никакого национализма здесь нет, здесь дело касается лишь физиологии и генетических особенностей человека — для монголоидов, например, алкоголь токсичен и может стать причиной смерти.

Разговоры про «узкоглазых» тоже не все зрители смогли оценить, но здесь, к счастью, обошлось без гневных писем — всё ограничилось осуждением Малышевой в Интернете.