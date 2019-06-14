Светлакова заставили петь в последнем выпуске «Слава богу, ты пришел!»

Популярное комедийное шоу «Слава богу, ты пришел!» на телеканале СТС 14 июня покажет последний выпуск перед уходом на летние каникулы. По этому случаю судья программы Сергей Светлаков сам отправится на сцену.

На место судьи Сергей посадит солиста детского хора своего имени, а сам примерит образ осла из мультфильма «Бременские музыканты». Пресс-служба телеканала отмечает, что Светлаков пожаловался на необходимость петь, ведь он совершенно этого не умеет.

Соведущие Светлакова также отправились на сцену. Яна Кошкина перевоплотилась в расхитительницу гробниц Лару Крофт, а Александр Незлобин — в спортсмена.

«Мы делали эту программу, чтобы другие волновались, не мы, а сейчас получается, что я окажусь на месте гостя… Конечно, я переживаю, потому что импровизировать очень сложно», – заявил Незлобин.

Отметим, программа выйдет на экраны 14 июня в 23:00 на телеканале СТС.