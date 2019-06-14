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Светлакова заставили петь в последнем выпуске «Слава богу, ты пришел!»

Актер примет участие в импровизации.

Светлакова заставили петь в последнем выпуске «Слава богу, ты пришел!»
Сергей Светлаков Фото: Globallookpress

Популярное комедийное шоу «Слава богу, ты пришел!» на телеканале СТС 14 июня покажет последний выпуск перед уходом на летние каникулы. По этому случаю судья программы Сергей Светлаков сам отправится на сцену.

На место судьи Сергей посадит солиста детского хора своего имени, а сам примерит образ осла из мультфильма «Бременские музыканты». Пресс-служба телеканала отмечает, что Светлаков пожаловался на необходимость петь, ведь он совершенно этого не умеет.

Кадр из передачи "Слава богу ты пришел"
Кадр из передачи «Слава богу ты пришел»

Соведущие Светлакова также отправились на сцену. Яна Кошкина перевоплотилась в расхитительницу гробниц Лару Крофт, а Александр Незлобин — в спортсмена.

«Мы делали эту программу, чтобы другие волновались, не мы, а сейчас получается, что я окажусь на месте гостя… Конечно, я переживаю, потому что импровизировать очень сложно», – заявил Незлобин.

Отметим, программа выйдет на экраны 14 июня в 23:00 на телеканале СТС.

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Тэги:

Александр НезлобинПередача "Слава богу ты пришел!"Сергей СветлаковЯна Кошкина
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Светлакова заставили петь в последнем выпуске «Слава богу, ты пришел!»
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