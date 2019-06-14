Станислав Садальский: «Меня позорно купили деньгами»

Редкое событие в жизни звезд остается без комментариев известного блогера рунета, актера и журналиста Станислава Садальского. Сегодня, 14 июня, на канале ТВ Центр можно будет поближе познакомиться с человеком, которого так или иначе знает вся страна.

Записи Станислава Садальского в Живом Журнале то и дело попадают в топ-25 популярных записей LiveJournal России, да и в топ-25 всего кириллического сегмента LiveJournal. Станислав Юрьевич выражает свое мнение насчет всего, что происходит вокруг.

Неважно, что это будет: политика, эстрада, чья-то личность – Садальский режет правду-матку так, как он ее видит. Это его качество уже давно стало причиной того, что актера нарекли скандалистом.

Тех, кто говорит правду в лицо, никто не любит

Скорее, тех, кто говорит правду в лицо, не любят те, кому в лицо эту правду говорят. Садальский испортил немало отношений, резко высказываясь о ком-то из своего окружения.

Вообще, высказывания Садальского иногда ввергают в ступор и невозможно понять, хорошо или плохо он отзывается о человеке. Он, например, обзывает Михалкова в передаче «В гостях у Гордона» и тут же говорит, что обожает его как актера. Он заявляет, что у Бузовой ни голоса, ни пластики, но тут же уточняет, что она берет публику харизмой и вообще «великая трудяжка».

Станислав – генератор противостояний. Он вовсю громит Татьяну Васильеву после ее участия в передаче «Секрет на миллион», он ругается с Валдисом Пельшем в прямом эфире НТВ, а на «Минуте славы» чуть ли не до скандала пререкается с Александром Масляковым и Ларисой Гузеевой…

Для Садальского нет авторитетов

Если человек замечен в чем-то, что, по мнению актера, недостойно – он об этом обязательно скажет, невзирая на чины и заслуги. Максим Галкин, Алла Пугачева, Эдита Пьеха и даже патриарх Кирилл так или иначе пострадали от высказываний эпатажного журналиста.

Станислав Юрьевич не пропускает и скандалов, которые его лично никак не касаются. Он резко высказывался о драке Виторгана с Богомоловым, о конфликте Волочковой и Собчак, о наследстве Табакова и, конечно, о скандалах с участием Первого канала, Александра Друзя и накрутке голосов для дочери Алсу.

Садальский критически оценивает ситуации

Оценивает и подвергает их сомнению, если только есть нестыковки или неразрешенные вопросы. Так, например, случилось два года назад, когда убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова якобы увидели в Израиле живым и здоровым. Садальский тогда подверг сомнению сам факт его смерти, указав на неудобные факты обстоятельств убийства.

В их числе людное место, будто для того, чтобы было множество свидетелей, красная запоминающаяся обувь убийцы, будто для того, чтобы его легче было опознать, практически бескровная смерть, ну, и вдова, которая в новом образе через месяц уже вовсю участвовала в ток-шоу. Максакова тогда жутко оскорбилась, а Садальский принес извинения, уточнив, что просто разместил у себя в блоге найденную в Сети новость и что подтверждения он ей не нашел.

Станислав не всегда был скандальным блогером

На его счету более 90 работ в кино, узнаваемые роли в театрах. Без ложной скромности актер заявляет: «Я играю гениально, даже враги признают».

Накануне выпуска в эфир программы, которая расскажет о жизни и творчестве Станислава Садальского, портал Teleprogramma.pro решил созвониться с артистом и узнать у него что-нибудь такое, что не вошло в передачу. Ответ Станислава Юрьевича немало удивил нашу журналистку Екатерину Нестеренко.

— Станислав Юрьевич, в эфир выходит передача канала ТВ Центр, где расскажут о вашей жизни…

— Нет-нет, даже не хочу об этом разговаривать! Не хочу. Я и кино с собой не смотрю, у меня дома ни одной фотографии со мной нету – я не хочу.

— Но ведь вы дали интервью, канал брал его с вашего согласия?

— Ну, брали… Я даже не хочу это обсуждать. Тут и Первый канал, и телеканал Россия просят фильм обо мне снимать, но мне это не интересно. Искренне вам говорю: культ имени себя – ну не интересно мне.

— Так а почему тогда вы дали согласие на съемку этой передачи?

— Да меня просто позорно деньгами купили. Денег дали, вот и… (Смеется.) Я прямо себя ненавижу за это и даже не хочу говорить об этом, и даже смотреть не буду. Некоторые прямо умирают: развешивают свои фотографии по дому, ну и так далее. А в актере должна быть какая-то тайна.

Тайны Станислава Садальского сегодня, 15 июня, в 23:10 на канале ТВ Центр будут раскрывать его друзья, которых у него множество, несмотря на то, что характер у Станислава далеко не сахар.

Повтор передачи можно будет посмотреть 16 июня в 09:50.