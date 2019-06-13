Сын Сергея Зверева ушел в монастырь после интервью отца

Сергей Зверев с трудом переживает ссору с сыном. В апреле звездный стилист рассказал Малахову, что Сергей Зверев-младший разочаровал его выбором спутницы. Певец поставил условие: если наследник расстанется с женой и найдет работу, они смогут помириться.

Сергей Зверев-младший снова оказался в шоу «Прямой эфир». После слов отца приёмный сын ушел в Борисоглебский монастырь. Ему было сложно принять правду об усыновлении.

«Это была последняя капля. Во-первых, потому что он сказал правду на телевидении, а не мне лично, во-вторых, потому что он оскорбил мою жену. Я просто, никому не сказав, ушел в монастырь. Отключил телефоны и ушел в себя, чтобы излечить душу», — сказал Сергей Зверев-младший.

Также Андрей Малахов организовал встречу сына звезды с биологической матерью. Виктория Парфенова призналась, что долго искала наследника, но не могла найти из-за измененного имени.

Парфенова не поддержала решение Зверева-младшего уйти в монастырь. Также она поблагодарила звездного стилиста за опеку над ребенком. Зверев-младший сказал матери, что у нее не получилось бы излечить его душу.

Позже в эфире появилась супруга сына певца. Юлия рассказала, что ни разу не виделась с Сергеем Зверевым. Она не понимает негатив по отношению к себе. Некоторые зрители осудили Юлию в том, что она тянет деньги из тяжелобольного супруга.

На её руке были часы, которые стоят около 30.000 рублей. Жена Зверева-младшего разозлилась. Юлия ответила, что занимается наращиванием волос, поэтому не разоряет мужа на дорогие подарки.