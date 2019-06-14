Почему Регина Тодоренко отрицала роман с Владом Топаловым

14 июня отмечает свой день рождения неугомонная, веселая, неутомимая Регина Тодоренко – одна из самых популярных телеведущих, известность к которой пришла после серии передач «Орел и Решка» на канале «Пятница!».

Кроме того, Регина еще и певица, причем многие песни написала сама, и дизайнер, а еще – супруга певца Влада Топалова, с которым составляет одну из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса.

Отношения не сложились из-за занятости Регины

Долгое время на все вопросы о личной жизни Регина отвечала, что у нее нет на это времени. Но ведь зрителям-поклонникам интересно, с кем общается их кумир в свободное время! И в феврале 2016 года народ кинулся обсуждать фото своей любимицы в компании симпатичного парня. Выяснилось, что незнакомца зовут Никита Трякин, он — шоумен и продюсер, и что Регина долгое время скрывала свои с ним отношения.

Фанаты остались довольны: и Регина, и Никита отличались искрометным чувством юмора, были целеустремленными и вовсю демонстрировали креативную натуру, то есть идеально подходили друг другу.

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Несмотря на такие похожие характеры, пара все-таки через некоторое время рассталась. Далеко не каждый мужчина способен выдержать такой график любимой, как у Регины: то она отправляется в кругосветку на 9 месяцев, то посещает отдаленные уголки мира во время экстремальных поездок, то восстанавливает силы на Бали…

Новый поклонник? «Друг»? «Фанат»?..

А в мае 2018-го зрителей «Орла и решки» взбудоражило известие о том, что их любимая ведущая встречается с известным певцом Владом Топаловым. Девушка, впрочем, не торопилась радовать поклонников подтверждением романа. Несмотря на частое появление совместных фото в ее аккаунте, Регина отделывалась нейтральными комментариями, называя Влада то «другом», то «фанатом».

И только летом поклонники, наконец, дождались выразительного снимка, появившегося в аккаунтах Регины и Влада: кольцо на пальце Регины и подпись: «Согласна!». Все стало ясным и без подробных комментариев.

Как Влад Топалов был «плохим мальчиком»

Еще будучи солистом группы Smash, Влад Топалов не скрывал своего образа жизни: он предпочитал вращаться в сомнительных компаниях, не отказываясь порой от употребления запрещенных препаратов. Певец не раз рассказывал о том периоде своей жизни в интервью. К счастью, Топалову удалось справиться с пагубной зависимостью. Он повзрослел, занялся бизнесом, при этом продолжает выходить на сцену в качестве солиста, пользуясь огромной популярностью у слушателей.

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Несмотря на множество слухов о его романах и свадьбах, Влад до встречи с Региной был женат лишь однажды, и этот брак продлился всего 2 года. Детей его жена так и не родила, а он очень об этом мечтал. В итоге пара развелась, сумев сохранить неплохие отношения.

Как любовь Регины и Влада перешагнула со сцены в жизнь

Влад и Регина познакомились во время участия в спектакле «Заложи жену в ломбард». Там звездная ведущая и известный певец исполняли роли супругов. Спектакль оказался для них в какой-то степени пророческим.

Как потом признавалась Регина, ее очень удивило и тронуло отношение Влада. С самой первой встречи он окружил девушку такой заботой и вниманием, что она не могла не влюбиться. Ведь Регина привыкла вести жизнь сильной женщины – той самой, которая «коня на скаку…». А оказалось – быть слабой и нежной так приятно…

Вот так и получилось, что в начале 2018 года поклонники еще только строили предположения о том, что связывает Влада и Регину, а ближе к Новому году пришло время поздравлять молодоженов с рождением малыша.

Все стало ясным после фото из Лондона

На самом деле, Регина Тодоренко далеко не сразу призналась своим подписчикам в нежных чувствах к Владу. Более того – она отрицала появившиеся слухи об их романе. А потом взяла и уехала вместе с Топаловым на Байкал. Сплетники и любители муссировать слухи о личной жизни знаменитостей были в растерянности: так встречаются они все-таки или нет?

Точки над «и» расставили совместные фотографии из Лондона, куда влюбленные отправились в романтическое путешествие. А следующие снимки только подтвердили серьезность намерений пары: у Регины явственно вырисовывался округлившийся животик!

Несмотря на головокружительную любовь и беременность Тодоровская не прекращала работать. К тому времени она уже вела собственную программу – «Пятница с Региной», которая сразу приобрела миллионы поклонников. В своем шоу Тодоровская то и дело затрагивала тему материнства – беседовала, к примеру, о сложностях беременности с Полиной Гагариной, которая сама является мамой двоих детей.

Беременность далась телеведущей нелегко: она жаловалась на отеки, неповоротливость, неважное самочувствие… Для активной, дерзкой девушки, привыкшей вести суперподвижную жизнь (Регина успела побывать в 98 странах!), такое положение дел было непривычным и неестественным.

Как Регина и Влад запутали всех со свадьбой

Все-таки в характере Тодоровской присутствует авантюрная нотка. Иначе чем объяснить путаницу, которую она устроила из собственной свадьбы? Сначала было объявлено: пара хочет пышную и громкую свадьбу, но, поскольку Регина в положении, планируют отложить торжество на «потом» — когда малыш родится.

И вдруг в начале зимы 2018-го стало известно, что бракосочетание состоялось еще в октябре! И было практически тайным. А всего через полтора месяца после этого события, 5 декабря 2018 года, на свет появился первенец Регины и Влада.

Пожелаем Регине и Владу крепкой любви и семейного благополучия, покорения новых творческих вершин, а их малышу – здоровья!