ТВ-проекты

Вышибалы по-звездному: Камбербэтч сыграет против Обамы и Кунис

Джеймс Корден подготовил новый выпуск своего шоу, которое по всем меркам можно смело назвать эпичным.

Вышибалы по-звездному: Камбербэтч сыграет против Обамы и Кунис
Бенедикт Камбербэтч на время станет "вышибалой". Фото: Global Look Press

Поклонники программы Джеймса Кордена «The Late Late Show with James Corden» могут смело забыть о финале NBA 2019 года. Ведущий подготовил для них самое настоящее эпик-шоу, в котором примут участие сплошные звезды.

Фанатов программы ждет невероятный матч по игре в вышибалы между женской командой из США и мужской из Великобритании.

Со стороны Туманного Альбиона выступит «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала «Игра престолов» Джон Брэдли, участник группы «One Direction» Гарри Стайлс, музыкант из шоу Кордена Регги Уоттс и, собственно, сам ведущий.

Команду США представят бывшая первая леди Мишель Обама,  сценарист Лина Уэйт и актрисы — обладательница «Оскара» за фильм «Тоня против всех» Эллисон Дженни, супруга Эштона Кутчера Мила Кунис, Мелисса МаКкарти и звезда комедии «Как избавиться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон.

В твите с анонсом создатели программы обещают, что зрителей ждет эпическое шоу. Пусть победит сильнейший!

 

 

Отметим, что это не первый раз, когда Корден играет с селебрити в вышибал. В 2015 году он устроил матч с группой «One Direction».

Вам может быть интересно:

Курт Рассел укрывал принцессу Диану в своем доме Адель спела свои хиты в автомобиле Музыканты One Direction дали концерт в автомобиле

Тэги:

Бенедикт КамбербетчБенедикт КамбербэтчДжеймс КорденКейт ХадсонМила КунисМишель Обама
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вышибалы по-звездному: Камбербэтч сыграет против Обамы и Кунис
Интересно?
Поделись с друзьями: