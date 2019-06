Вышибалы по-звездному: Камбербэтч сыграет против Обамы и Кунис

Поклонники программы Джеймса Кордена «The Late Late Show with James Corden» могут смело забыть о финале NBA 2019 года. Ведущий подготовил для них самое настоящее эпик-шоу, в котором примут участие сплошные звезды.

Фанатов программы ждет невероятный матч по игре в вышибалы между женской командой из США и мужской из Великобритании.

Со стороны Туманного Альбиона выступит «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала «Игра престолов» Джон Брэдли, участник группы «One Direction» Гарри Стайлс, музыкант из шоу Кордена Регги Уоттс и, собственно, сам ведущий.

Команду США представят бывшая первая леди Мишель Обама, сценарист Лина Уэйт и актрисы — обладательница «Оскара» за фильм «Тоня против всех» Эллисон Дженни, супруга Эштона Кутчера Мила Кунис, Мелисса МаКкарти и звезда комедии «Как избавиться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон.

В твите с анонсом создатели программы обещают, что зрителей ждет эпическое шоу. Пусть победит сильнейший!

We’re off to London next week and we’re kicking it off with an epic USA vs UK dodgeball game!@MichelleObama@melissamccarthy@AllisonBJanney@LenaWaithe#KateHudson#MilaKunis

VS@JKCorden@Harry_Styles@johnbradleywest@reggiewatts#BenedictCumberbatch

June 17-20 on @cbs! pic.twitter.com/U9rfbmt4fT

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) 10 июня 2019 г.