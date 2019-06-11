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Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Журналист признался, что уже полгода не участвовал в съемках передачи.

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Николай Дроздов / Global Look Press

Бессменный ведущий программы «В мире животных» и доктор биологических наук Николай Дроздов признался, что уже полгода не участвовал в съемках телепередачи. По его словам, сейчас зрителям показывают старые выпуски.

«Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили», — рассказал 81-летний Дроздов в интервью газете «Комсомольская Правда».

Говоря о дальнейших планах, журналист сообщил, что он планирует и дальше вести занятия в Московском государственном университете. Николай Николаевич признался, что получает от преподавательской деятельности огромное удовольствие.

Между прочим, Дроздов уже говорил о планах покинуть легендарную передачу «В мире животных» весной 2018 года. Тогда он сообщил, что его сменит 15-летний соведущий Алексей Лапин.

А в начале января уже этого года появилась информация о госпитализации журналиста. У него диагностировали перелом бедра. В больнице ведущий провел несколько недель. Однако Дроздов тогда сказал, что в этом нет ничего особенного — у него часто случаются травмы, поскольку он ведет активный образ жизни.

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Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
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