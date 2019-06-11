Суханкина разрыдалась в студии программы «Пусть говорят»

Певица узнала, что у ее приемных детей есть родной брат.

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина не смогла сдержать слез в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что певица так и не смогла родить собственных детей — первый супруг вынудил ее сделать аборт, а во вторую беременность Суханкина не смогла выносить ребенка.

Чтобы познать радость материнства, семь лет назад Маргарита решила усыновить двоих детей — Сережу и Леру. Ребята сразу приняли ее и начали называть мамой. Однако семейное счастье длилось недолго: спустя несколько месяцев на горизонте появились биологические родители Сережи и Леры. Впрочем, Маргарита не отказалась от уже ставших ей родными детей.

Появившись на программе «Пусть говорят», звезда группы «Мираж» узнала шокирующую новость. Оказывается, у Сережи и Леры есть родной брат. Мальчику шесть лет и его зовут Кирилл. Он живет с бабушкой в 20-метровой комнате в общежитии. Наталья Кувыкина сообщила, что не могла забрать из детдома всех детей, а только самого младшего — Кирилла, пишет портал Dni.ru.

Увидев родного брата Сережи и Леры, Суханкина не смогла сдержать слез и расплакалась прямо в студии. Она пообещала, что будет помогать Кириллу по мере своих сил.

«Мои дети живут в таком шоколаде, они имеют все, абсолютно все, что должны иметь дети. Я прилюдно могу сказать, что, если вам нужна какая-то помощь с Кириллом, я готова вам помогать», — заявила артистка.