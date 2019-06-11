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Сергей Исаев считает, что Нетиевский «немного сошел с ума»

Лидер «Уральских пельменей» нелестно отозвался о своем коллеге.

Сергей Исаев считает, что Нетиевский «немного сошел с ума»
Действия Нетиевского для Исаева загадочны/globallookpress.com

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявил, что его бывший коллега, экс-директор коллектива Сергей Нетиевский «немного сошел с ума», когда решил устроить все эти разборки и суды с бывшими коллегами. Как он считает, партнер стал действовать за гранью разумного. При этом Исаеву сложно понять, каких конкретно целей добивается Нетиевский.

«Уральские пельмени» продолжают выяснять отношения с Нетиевским. Фото: instagram.com/ural_pelmeny/

Как заметил юморист, закон на стороне «Уральских пельменей». Именно он с коллегами является правообладателем номеров и бренда коллектива. Как сказал Исаев, Нетиевский по решению суда должен сейчас 5 миллионов рублей. Наложен арест на его имущество. При этом судебные решения тот не исполняет.

Как считает Исаев, в какой-то момент Нетиевский возомнил себя капитаном корабля под названием «Уральские пельмени». Сам шоумен думает, что в команде нет ярко выраженного капитана — все равны. Но был эпизод, когда коллега решил, что он продюсер, а значит, должен быть всех богаче. Исаев же напомнил, что когда проект только зарождался, они все вместе взяли кредит в банке.

Нынешний лидер шоу признался, что сам он в суды не ходит. Если посещать все заседания, то времени на творчество просто не останется. Кроме того, не будет возможности общаться с семьями. Все интересы в судах «Уральских пельменей» сейчас представляет Евгений Орлов, директор коллектива, сообщает «АиФ».

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Сергей Исаев считает, что Нетиевский «немного сошел с ума»
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