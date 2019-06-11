Сергей Исаев считает, что Нетиевский «немного сошел с ума»

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявил, что его бывший коллега, экс-директор коллектива Сергей Нетиевский «немного сошел с ума», когда решил устроить все эти разборки и суды с бывшими коллегами. Как он считает, партнер стал действовать за гранью разумного. При этом Исаеву сложно понять, каких конкретно целей добивается Нетиевский.

Как заметил юморист, закон на стороне «Уральских пельменей». Именно он с коллегами является правообладателем номеров и бренда коллектива. Как сказал Исаев, Нетиевский по решению суда должен сейчас 5 миллионов рублей. Наложен арест на его имущество. При этом судебные решения тот не исполняет.

Как считает Исаев, в какой-то момент Нетиевский возомнил себя капитаном корабля под названием «Уральские пельмени». Сам шоумен думает, что в команде нет ярко выраженного капитана — все равны. Но был эпизод, когда коллега решил, что он продюсер, а значит, должен быть всех богаче. Исаев же напомнил, что когда проект только зарождался, они все вместе взяли кредит в банке.

Нынешний лидер шоу признался, что сам он в суды не ходит. Если посещать все заседания, то времени на творчество просто не останется. Кроме того, не будет возможности общаться с семьями. Все интересы в судах «Уральских пельменей» сейчас представляет Евгений Орлов, директор коллектива, сообщает «АиФ».