Экстрасенсы и маги на ТВ: почему не падают рейтинги мистических шоу

Бабушкины сказки или люди со сверхспособностями? В чем секрет популярности магических сериалов, длящихся годами? Во всём попытались разобраться наши корреспонденты.

Вот уже много лет на телевидении победным маршем шествуют сериалы, так или иначе связанные с магией. И при всей своей иррациональности они пользуются непреходящим успехом. В чем же причина популярности бабушкиных сказок в наш высокотехнологичный век?

Телевизионные шоу с претензией на документализм идут по многу лет и имеют неизменно высокие рейтинги. Взять хотя бы «Мистические истории» с главным Завулоном России в роли ведущего.

В «Мистических историях» всего 50 серий

Телешоу увидело свет 21 мая 2012 года и с тех пор неоднократно повторялось, становясь только популярнее. В истории, рассказанные актером с экрана, порой невозможно поверить. Тем не менее, авторы проекта утверждают, что все происходящее – правда. Единственное, что изменяют создатели шоу – это имена действующих лиц.

В каждой серии присутствует эксперт, который расшифровывает для неискушенного зрителя то, что происходит в рассказанной истории. Объясняет, как, что и почему сложилось именно так, а не иначе. Как можно выйти из сложившейся ситуации, а еще лучше – избежать ее, заранее будучи готовым к проявлению потусторонних сил.

Иногда приглашенные ведьмы и маги развенчивают мистический ореол событий, объясняя происходящее абсолютно простыми вещами. Но зачастую рациональных объяснений происходящему просто нет.

Настоящая ли баба Нина?

Еще одним из таких сериалов стала псевдодокументальная история (или все же документальная?) о слепой ясновидице бабе Нине. Создатели шоу утверждают, что баба Нина – настоящая. Авторы идеи говорили, что искали настоящую ведьму или ясновидящую для проекта. И уже было отчаялись, как Татьяна Мартьянова, продюсер будущего сериала, просто наткнулась на бабу Нину в электричке. Судьба телешоу была решена.

Баба Нина живет в российской глубинке. Ее способности проявились в момент, когда она полностью потеряла зрение после того, как одноклассник швырнул ей в лицо обледенелым углем. Острые камушки повредили роговицу. Врачи не смогли помочь, зрение катастрофически падало, и в конце концов первоклассница оказалась в полной темноте.

Где-то убудет – где-то прибудет

Говорят, что природа компенсирует потерянное или неразвитое от рождения чувство чем-то другим. У бабы Нины эта компенсация проявилась в том, что она стала «чуять» людей: кто жив, кто мертв, у кого какие проблемы и как это можно поправить.

Неспроста люди проводят параллель между бабой Ниной и известной целительницей Вангой: та тоже была слепа и видела будущее людей. Говорят, баба Нина травами не только исправляет неровности жизненного пути, но и может вылечить чуть ли не все, что угодно.

Ц елительство у бабы Нины в крови

Прабабка по материнской линии была ведьмой-травницей, к ней шли за дитем – она успешно справлялась с бесплодием, а заодно лечила животных. Другая прабабушка Нины сама была ущербной: из-за искривления позвоночника у нее в детстве вырос горб. Но взамен недополученной красоты и женского счастья, девочка получила дар исцелять других.

Слепота не мешает бабе Нине держать дома целый зверинец: говорит, что без домашнего хозяйства в деревне никак нельзя. Телята, козлята, куры, кролики – все пищит и квохчет. А у бабы Нины на момент съемок откуда и силы брались!

За два года, в течение которых проводились съемки, она только единожды пожаловалась на усталость и попросила о перерыве. Тогда бабу Нину оставили в покое на две недели. Но это и все, больше бабушка не жаловалась, хоть съемки проводились целыми днями, а однажды продлились без перерыва целых 18 часов.

Мошенники не дремлют

Даже если быть уверенными, что баба Нина на самом деле существует и реально помогает людям, то ее репутацию вовсю портят вездесущие мошенники. Интернет полон сляпанными на коленке сайтами, на которых предлагаются амулеты и обереги якобы созданные самой бабой Ниной.

Для легковерных обывателей размещается история провидицы, а потом предлагается к продаже один или несколько амулетов: на деньги, на мужа, на счастье… Под фотографиями из сериала размещаются отзывы будто от живых людей, которым баба Нина помогла.

Как результат – проданные в сотни раз дороже ширпотребовские псевдоамулеты, к которым старушка не имеет никакого отношения. Если не знать, как работают подобные схемы – ни за что не догадаться, что перед вами мошенники.

Сериал «Гадалка» и его «настоящие» ритуалы

Огромным успехом пользуется у зрителей и сериал «Гадалка» 2012 года выпуска. В нем приняли участие самые яркие и харизматичные ведьмы, уже мелькавшие раньше на других телепроектах.

Говорят, что Дарья Миронова и Таисия Недзвецкая, которых пригласили в проект как главных героинь и экспертов, в один голос заявили, что в запланированную дату шоу не выйдет и назвали днем выхода шоу в эфир 12 ноября, что на месяц позже запланированной даты.

Шоу представляет собой отдельные истории, случившиеся с разными людьми. Эти истории приводят к гадалкам, обладающим способностями видеть ситуацию и умениями ее поправить. Каждый раз можно видеть, как работает гадалка. У каждой, кто принимал участие в сериале, свой способ «видеть» и свой способ менять реальность.

Карты таро, магический кристалл, скандинавские руны – неважно, что это будет, важно, что это помогает людям. Только вот целиком ли показывают ритуалы, проводимые ведуньями? Скорее всего, нет.

Знающие люди всегда говорили о том, что нельзя без подготовки и знаний соваться в эти неизведанные области – можно не справиться с психологической нагрузкой и сойти с ума. Даже если предположить, что все это – не игры разума, то каково это, когда вдруг после проведенного бездумно ритуала начнешь видеть мертвых или чувствовать чужие страдания?

Что же говорят сами люди со сверхспособностями ?

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поинтересовалась у известного мага Романа Фада о том, что же заставляет людей тянуться к мистике и вот, что он нам ответил:

— Людей всегда интересовало что-то мистическое, что-то тайное, что невозможно потрогать физически. Это не только в России, это в целом по миру. Конечно, если говорить о каком-то приукрашивании, о таком голливудском подходе, когда это в большей степени выдумка, то, наверное, все зависит уже непосредственно от человека: верит он в то, что происходит на экране или не верит.

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Если брать какие-то мистические американские фильмы, то там в большей степени уже, наверное, фантастика. На мой взгляд, то, что мы, человечество, совершили информационный прорыв, на самом деле не является таким серьезным прорывом, как нам это подается. Есть очень много удивительных вещей, которые происходят, а мы не можем объяснить, из-за чего они происходят.

Мы задаем порой странные вопросы. Например: где физическая граница Вселенной и что дальше? Думаю, каждый человек себе задавал подобный вопрос. А почему такие вопросы возникают – это что-то прописанное в нашем подсознании.

Наше подсознание порой играет с нами, заставляя видеть то, чего нет. Или, все-таки, есть? Каждый волен решить для себя, правда ли то, что нам показывают с экрана или это просто профессионально поставленное шоу, призванное удержать зрителя у телевизора.