Бузова ищет мужчин для нового проекта с ее участием

Ольга Бузова объявила о запуске нового проекта на телеканале ТНТ с ее участием. На своей странице в соцсети Instagram 33-летняя телеведущая объявила о кастинге для нового шоу, в котором могут принять участие мужчины от 25 до 40 лет.

Свои заявки представители сильного пола могут подать до 4 июля. Ольга подчеркивает: на момент кастинга представители сильного пола, которые хотят бороться за ее сердце, не должны состоять в официальном браке.

«Может, пришло время изменить мой статус «в активном поиске»? Может быть, это сделаешь именно ты? Я решила рискнуть ещё раз!!!» – написала звезда шоу-бизнеса на личной странице в Instagram.

Таким образом, Бузова косвенно опровергла слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный. Напомним, что о том, что 33-летняя певица больше не свободна, сообщила ранее ее близкая подруга Мария Погребняк. Причем личность тайного бойфренда она тогда раскрывать не стала, сохранив интригу.

Впрочем, пиар-директор Бузовой, которому должно быть известно все о своей подопечной, заявил, что не знает ни о каких изменениях в личной жизни певицы.

Напомним, что в 2018 году Ольга Бузова принимала участие в проекте под названием «Замуж за Бузову», однако ей так и не удалось построить отношения с победителем шоу Денисом Лебедевым.