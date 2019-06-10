Марина Федункив покажет на СТС пародию на Шэрон Стоун

В обновлённом «Шоу выходного дня», стартующим 21 июня в 23:00 в эфире СТС, актриса Марина Федункив примерила образ Шэрон Стоун из эротического триллера «Основной инстинкт». По задумке авторов, в постоянной рубрике «Очень серьёзное кино» звезда отвечает на шуточные вопросы, а позже участвует в пародии на голливудский фильм, в сценарий которого вплетены ответы гостя.

Героиня Марины – трубочист в кукольном театре по фамилии Говядина. По сюжету она попадает на допрос к генералу Эклеру и комиссару Анискину, которые интересуются, что связывало её с Филиппом Киркоровым. Актриса, еле сдерживая смех, отвечает:

«Я просто занималась с ним самоотверженным трудом. Я свободная женщина: занимаюсь самоотверженным трудом с кем хочу».

Во время комедийного скетча актриса не забыла показать знаменитое движение Шэрон Стоун с ногами.

Также участниками второго сезона шоу СТС стали Ирина Горбачёва, Павел Деревянко, Михаил Галустян, Ирина Старшенбаум, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Александр Незлобин, Рита Дакота, Тимур Родригез, Михаил Башкатов и другие. В новых выпусках звёзды не только украшают классику кинематографа, но также угадывают знаменитостей по рисункам детей, принимают душ из перьев и лепестков роз, помогают бабушкам сделать селфи, передают послание инопланетянам с помощью жестов и проходят другие испытания.

Во втором сезоне съёмки шоу перенеслись из Санкт-Петербурга в Москву. Ведущими развлекательного проекта также являются комики, лауреаты премии «ТЭФИ 2018», Антон Лирник и Роман Юнусов. Среди постоянных участников программы — популярный блогер Ника Вайпер, человек-пластилин Александр Волохов, самый загадочный комик-корреспондент Митя Сорокин и главный усатый стендапер страны Руслан Мухтаров. За музыкальную поддержку проекта отвечают бывшие кавээнщики из группы «Камызяки Бэнд».