В начале апреля на канале ТНТ стартовал новый телепроект о паранормальных способностях под названием «Школа экстрасенсов». На протяжении двух месяцев начинающие маги и колдуны демонстрировали свои способности зрителям и наставникам — Свами Даши и Константину Гецати.

До финала дошли четверо участников: Диана Гончаренко, Ирина Игнатенко, Игорь Кусков и Вилма Генрих. Атмосфера на выпускном в «Школе экстрасенсов» оказалась напряженной. Немало удивил и Свами Даши, который решил «зашить» себе рот. Кроме того, бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова устроила настоящий «разнос» Даши и его ученице Ирине Игнатенко.

Несколько слов о финалистах телепрограммы.

Диана Гончаренко из Подмосковья. Самая замкнутая участница телешоу. Как выяснилось, девушка ушла в себя после того, как ее с мамой бросил отец. Ее наставником в «Школе экстрасенсов» стал Свами Даши.

Ирина Игнатенко родилась в Чечне. Изначально она отправилась в команду в Константину Гецати. На программе ее прозвали самой агрессивной участницей. Как выяснилось, свой дар она получила от отца, который умер, когда девочке было всего шесть лет. Ирина преподнесла всем большой «сюрприз», когда со скандалом перешла в команду соперников — этого не ожидали ни ведущие, ни другие участники.

Игорь Кусков — ученик Свами Даши. Его отношения с наставником складывались непросто с самого начала. Как выяснилось, мужчины были знакомы еще до программы, причем, как выяснилось, Кусков в свое время предал Даши.

Вилма Генрих — выпускница Литературного института. Она сразу призналась, что работает только с женщинами. На проекте ее наставником стал Константин Гецати. Генрих многому научилась на проекте и с помощью своего наставника все-таки смогла «видеть» мужчин.

В воскресенье, 9 июня, стали известны результаты зрительского голосования. Победителем проекта «Школа экстрасенсов» стала Вилма Генрих. Она поблагодарила зрителей и, конечно, своего наставника, за поддержку. Вилма значилась среди фаворитов проекта и претендентов на победу.

Ирина Игнатенко заняла четвертое место по результатам зрительского голосования. «Бронзовым» финалистом стал Игорь Кусков. Второе место досталось Диане Гончаренко.