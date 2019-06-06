Корова полакомилась со стола Гузеевой на съемках «Живой жизни»

Телеведущая и звезда программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева в Instagram разместила забавный ролик. Сейчас актриса находится на съемках программы «Живая жизнь». На кадрах можно увидеть, как на поляне стоит огромный стол с помидорами, луком и другими продуктами, а рядом пасутся коровы. При этом одно из животных «пошло в наступление». Корова «похитила» часть из пучка лука со стола ведущей.

«Не надо, не надо. Меня толкает. Боже мой. Я такого не видела. Пусть лук уже доест», — говорит Гузеева. Интересно, что молодая ассистентка, которая помогала ведущей на съемках, забрала у коровы лук и принесла обратно на стол. «Ну что же ты из-под коровы дала, дурочка», — заметила Лариса Гузеева.

Ниже она прокомментировала опубликованную запись. «Вчера на съемках «ЖЖ». Без всякого страха, подошли эти красотки! Один из счастливых дней!» — пояснила телеведущая.

Отметим, что не так давно Лариса Гузеева открыла кулинарный блог в программе «Живая жизнь». Она выходит по субботам на Первом канале. В каждом выпуске телеведущая делится идеями приготовления оригинальных блюд. Основной смысл ее передачи — как из недорогих продуктов приготовить настоящий шедевр.