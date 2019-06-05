Первая жена Меладзе не может навещать могилу их сына

Первая жена певца Валерия Меладзе в студии у Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека», выходящей на канале «Россия-1», рассказала о ране на сердце, которая даже спустя много лет не заживает. Дело в том, что первый ребенок, которого она родила от Валерия Меладзе, умер спустя десять дней после родов.

«Я не пошла хоронить своего сына. Послушалась людей, которые мне об этом говорили. Теперь это незакрытая дверь и рана на сердце на всю жизнь. Я должна была, хоть тогда и пребывала в убитом состоянии, взять его за руку и проводить в последний путь. Я отчетливо помню его лицо. Но я этого не сделала, о чем до сих пор сожалею», — рассказала Ирина Меладзе.

Первая жена музыканта отметила, что на похоронах присутствовал ее тогдашний супруг, который мужественно вынес это непростое в их жизни испытание. «Мы потом не могли говорить о нашем сыне на протяжении многих лет. Каждый из нас запрятал эту трагедию в самые далекие уголки души. Когда моей старшей дочери исполнилось восемь лет, я рассказала ей, что у нее был братик, который умер», — заявила Ирина Меладзе.

По словам девушки, сейчас она лишена возможности на регулярной основе посещать Украину, где находится могила ребенка. «Это кровавая рана на сердце. Мое разорванное сердце. Прежде всего еще и потому, что сейчас я не могу ездить на могилу к сыну, когда этого пожелаю, из-за непростых отношений между двумя странами», — сказала она.