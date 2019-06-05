ТВ-проекты

Первая жена Меладзе не может навещать могилу их сына

Ирина Меладзе поделилась своими переживаниями с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека».

Первая жена Меладзе не может навещать могилу их сына
Валерий Меладзе с семьей/globallookpress.com

Первая жена певца Валерия Меладзе в студии у Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека», выходящей на канале «Россия-1», рассказала о ране на сердце, которая даже спустя много лет не заживает. Дело в том, что первый ребенок, которого она родила от Валерия Меладзе, умер спустя десять дней после родов.

Ирина и Валерий Меладзе тяжело переживали смерть сына. Фото: globallookpress.com

«Я не пошла хоронить своего сына. Послушалась людей, которые мне об этом говорили. Теперь это незакрытая дверь и рана на сердце на всю жизнь. Я должна была, хоть тогда и пребывала в убитом состоянии, взять его за руку и проводить в последний путь. Я отчетливо помню его лицо. Но я этого не сделала, о чем до сих пор сожалею», — рассказала Ирина Меладзе.

Первая жена музыканта отметила, что на похоронах присутствовал ее тогдашний супруг, который мужественно вынес это непростое в их жизни испытание. «Мы потом не могли говорить о нашем сыне на протяжении многих лет. Каждый из нас запрятал эту трагедию в самые далекие уголки души. Когда моей старшей дочери исполнилось восемь лет, я рассказала ей, что у нее был братик, который умер», — заявила Ирина Меладзе.

По словам девушки, сейчас она лишена возможности на регулярной основе посещать Украину, где находится могила ребенка. «Это кровавая рана на сердце. Мое разорванное сердце. Прежде всего еще и потому, что сейчас я не могу ездить на могилу к сыну, когда этого пожелаю, из-за непростых отношений между двумя странами», — сказала она.

Вам может быть интересно:

Первая жена Меладзе рассказала о смерти их сына Ирина Меладзе рассказала, как ее сердце покорил известный певец «Он часто говорил о смерти»: Немоляева вспомнила, как ушел из жизни ее супруг

Тэги:

Валерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"смерть ребенка
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Первая жена Меладзе не может навещать могилу их сына
Интересно?
Поделись с друзьями: