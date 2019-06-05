Телеведущий Андрей Караулов опасается своей бывшей жены

Журналист заявил об этом в эфире программы «Пусть говорят» и признался, что может оказаться в схожей с Джигарханяном ситуации.

За свою жизнь известный телеведущий Андрей Караулов скопил достаточно недвижимости. Помимо элитных апартаментов в столице и Крыму, у журналиста есть 12 однокомнатных квартир, которые он сдает в аренду. Но сейчас из-за квадратных метров у ведущего начались неприятности. Он заподозрил, что бывшая жена Юлия хочет избавиться от него, чтобы завладеть жильем.

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«Считаю, что бывшая жена готовит мое убийство», — заявил Караулов в эфире программы «Пусть говорят». На чем основаны эти подозрения, он предпочел не распространяться.

По словам телеведущего, его история повторяет историю Армена Джигарханяна, чьи квартиры в Москве неожиданно оказались в собственности покинувшей его Виталины Цымбалюк-Романовской. Ситуация кажется телеведущему похожей: еще во время брака его молодая супруга покупала себе недвижимость, продавая картины и другие ценные вещи артиста. Теперь же с ней просто невозможно связаться.

«Почему они выходят замуж за старых? Это простой вопрос с простым и понятным ответом», — высказался Караулов о девушках, которые выходят замуж за пожилых знаменитостей.

Виталина решила лично ответить журналисту. Придя в студию Дмитрия Борисова, пианистка вспомнила, как нелегко ей было выхаживать Джигарханяна после инсульта.

«Это было страшно, очень тяжело. Настолько серьезный стресс психологический, эмоциональный», — призналась Цымбалюк-Романовская.

Артистка подчеркнула: в ее сторону звучало множество обвинений в корысти и даже намерении отравить прославленного актера. Но она желала и продолжает желать бывшему мужу только добра. Скорее всего, и экс-избранница Караулова, по мнению пианистки, не собирается покушаться на жизнь журналиста.