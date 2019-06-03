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Алла Рид с песней «Хава нагила» стала звездой нового выпуска «Трех аккордов»

Премьера четвертого сезона популярного шоу состоялась 31 мая на Первом канале.

Алла Рид с песней «Хава нагила» стала звездой нового выпуска «Трех аккордов»
Алла Рид / Пресс-служба певицы

В минувшую пятницу, 31 мая, на Первом канале состоялась долгожданная премьера четвертого сезона музыкального шоу «Три аккорда». Новыми звездными участниками в этот раз стали Юлия Савичева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Николай Фоменко и многие другие знаменитости.

Однако главной звездой вечера в этот раз стала Алла Рид, которая исполнила знаменитую «Хава нагилу». Жюри высоко оценило певческие способности артистки, а также ее версию известной всем композиции. Более того, успех ждал Аллу не только в студии Первого канала, но и на YouTube, где ее выступление набрало в три раза больше просмотров, чем ролики других конкурсантов.

Алла Рид признается, что очень гордится своим номером на «Трех аккордах».

«Мне удалось преподнести знакомую всем песню таким образом, что музыка, которая исторически была запрещена и многие стеснялись её не то, что петь, а даже слушать, сейчас была исполнена на главном канале страны», – приводит ее слова пресс-служба артистки.

Рид добавила, что ее выступление уже похвалила Любовь Успенская, которая отметила, что в одном номере певица смогла передать весь колорит еврейской культуры.

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Тэги:

«Три аккорда»Алла РидПервый канал
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Алла Рид с песней «Хава нагила» стала звездой нового выпуска «Трех аккордов»
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