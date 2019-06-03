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Эвелина Хромченко рассказала о летней одежде для велопрогулок

В эфире программы «Модный приговор» эксперт также затронула тему безопасной езды по улицам города.

Эвелина Хромченко рассказала о летней одежде для велопрогулок
Эвелина Хромченко Фото: Globallookpress

В программе «Модный приговор» на Первом канале сегодня обсудили актуальную летнюю одежду. Ведущий Александр Васильев отметил, что одним из самых популярных видов досуга остаются велопрогулки, и поинтересовался у модного эксперта Эвелины Хромченко, что подойдет для поездок на велосипеде этим летом.

Эксперт по стилю заявила, что кататься лучше всего в юбке или брюках, но тут важен фасон. По ее словам, в слишком широких и длинных брюках ездить на велосипеде неудобно, а значит, ширина и длина штанин должны быть компактными.

«Желательно вообще ездить на велосипеде в укороченных брюках, дабы не попасть в аварийную ситуацию», — добавила Эвелина.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

Она отметила, что шорты были бы идеальным решением, если фигура позволяет их носить. С юбками работает то же правило, что и с брюками — они не должны быть слишком длинными и объемными.

В завершение Хромченко напомнила еще об одной важной детали.

«Пожалуйста, не забывайте о головном уборе. И я, конечно, не имею в виду шляпки. Не знаю, как в вашем городе, а у нас, в Москве, на велосипеде лучше всего кататься в каске», — заключила она.

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Александр Васильев историк модымодный трендПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Эвелина Хромченко рассказала о летней одежде для велопрогулок
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